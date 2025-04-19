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補習班老師遭控不當管教 花蓮縣府調查

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮一家補習班遭家長指控不當對待學生，對孩子體罰、言語辱罵、限制上廁所喝水等；花蓮縣府教育處及社會處聯合啟動調查。業者今天喊冤，否認指控內容，願配合調查。

這名家長接受媒體聯訪指出，孩子反映因午睡沒躺好被老師踩腳或踩背，上課期間不能上廁所、不能喝水等，還曾看到有學生被罰站超過30分鐘。

家長指出，孩子雖有接受早療課程，但沒有情緒問題，認為補習班行為已涉及體罰與心理虐待，已將相關情形通報花蓮縣府。

補習班業者今天接受媒體聯訪指出，17名學生介於3歲8個月至6歲，教學風格不是佛系教育，會依情節不同處罰，但不會動手打孩子，罰站最多只有10分鐘。

業者指出，這名學生上課1年，常有老師反映他不受控制，會一直發出聲音，影響其他學生上課情緒，這些狀況都有跟家長討論過，對於指控會全力配合調查。

花蓮縣府教育處指出，17日會同社會處聯合稽查，針對機構環境設施、不當對待等項目調查，若查證屬實，可能面臨糾正、限期改善、停止招生或勒令停業等處分；社會處也同步啟動是否涉及不適任教職人員調查程序。

廁所 花蓮 補習

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