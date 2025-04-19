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日和歌山校園音樂文化交流 北市碧湖國小代表北市參與

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供
日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供

為擴展台日兩地青少年視野，深化雙方在教育與文化領域的合作，日本和歌山音樂國際交流實行委員會將於5月正式推出「校園音樂文化交流計畫」，台北市內湖區的碧湖國小將代表台北市參與交流，並於5月25日至28日造訪和歌山市，開啟為期4天的音樂與文化交流行程。

這項國際交流構想由日本和歌山市市議員辻本太一倡議，他近期第三度踏上台灣行程，展現出對台灣長期以來的高度關心與積極投入。此次來訪，他特別攜同計畫策畫單位——和歌山音樂國際交流實行委員會的中島千壽委員，一同拜會台北市議員陳宥丞，3人前往碧湖國小參訪，並與校方展開深入交流。

現場除了參觀音樂課程與學生演出外，也針對青少年教育政策、音樂教學經驗與地方創生合作模式等議題進行意見交流，期盼為台日地方層級搭建長期且穩固的合作網絡。

陳宥丞表示，台灣與日本向來在文化與教育上往來頻繁，此次計畫不僅是城市層級的友誼延伸，更是青少年國際教育實踐的重要平台；他強調，音樂具有連結不同文化與心靈的力量，透過這樣的國際互動，孩子們不只是表演者，更扮演著跨文化理解與對話的橋梁。

辻本太一議員則表示，台灣在音樂教育的整體環境與師資素質上都相當出色，也擁有友善開放的國際視野。他期盼未來透過持續性的文化與教育合作，強化台日青年的互信與交流，並以青年為起點推動更廣泛的亞洲友誼。

和歌山國際音樂節致力於推動亞洲區域內的音樂文化連結，並廣邀各國學生與青年樂團參與，今年活動預計將有來自美國、台灣、香港、北京、新加坡、馬來西亞、泰國等地的代表團隊共襄盛舉，藉由音樂深化跨文化理解，培養具備全球素養的年輕世代。

日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供
日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供
日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供
日本和歌山音樂國際交流活動。圖／議員陳宥丞提供

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