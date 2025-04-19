為何家庭照顧者多是女性 性平展探索性別與家庭

教育部114年性別平等教育日策展「元宇宙下的性別光影展」，今天在台灣科教館登場，探索生活中的性別議題，其中「性別與家庭」展區就探討為何多是女性擔任照顧者。

教育部於民國112年起，將每年4月20日為性別平等教育日。今年度的性別平等教育日策展，今天起到5月11日在國立台灣科學教育館展出，主題是「元宇宙下的性別光影展—穿越虛實之境、返家啟程」。教育部次長張廖萬堅致詞時，引述經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告，台灣的社會習俗性別指數位居全球第6、亞洲第1，展現台灣的性平成果。

張廖萬堅表示，教育是改變偏見、塑造觀念的重要途徑，會努力將多元家庭圖像納入學校教育，讓學生思考如何在家庭中實踐性別平等。

今年度的策展中，就有一區是「性別與家庭」，帶領民眾思考為何家中照顧者多是女性，家務分工是否一定要由某個性別承擔等議題。展區還設置互動裝置，可以畫出自己的人物角色，思考在單親、隔代教養等不同類型的家庭中，會發生怎樣的故事。

另外「性別與藝術」展區，陸續播放多部國內外得獎性別平權電影，每部影片都以真摯的視角，講述不同生命的勇敢故事，無論是探討人權、疾病去汙名，或是呈現家庭中的愛與挑戰，都能引發深刻的反思與共鳴。相關資訊可參考教育部性別平等教育全球資訊網。

有關性別平等教育日的由來，源於民國89年4月20日，屏東縣高樹國中發生葉永鋕事件，引發社會對性別教育的討論，從而催生「性別平等教育法（最初為兩性平等教育法）」。民國112年起，教育部將每年4月20日為性別平等教育日。