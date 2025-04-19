大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、過程不透明，部分學校更無專職承辦人或人力過少，一位承辦人須負擔約八千名學生，呼籲教育部應檢討，提出性平法修正草案，落實實質平等。

台大學生代表邵思宇表示，近年學生遭遇性平事件，欲尋申訴途徑，卻發現不知校內性平委員是誰、不知其是否有經驗。本次調查十七所大專校院，有二校連性平委員名單都查不到，只有二校公布委員名單和性平專業、立場，更沒有學校提前公布被遴選的教師名單，其中十校則無從得知遴選標準。

邵思宇提到，性平會人力也面臨嚴重不足，有六所學校無專職承辦人，即便是台成清交等有專職承辦人的大學，但其業務規模量極大，平均一位承辦人需肩負八千位學生性平需求，勞動條件惡劣。

邵思宇呼籲，教育部應普查校園性平人力、制訂指引，並參考學生輔導法生師比規定，規範學校依比例聘用專職性平人員，並考量校際資源差距，給予不同資源支持。

對此，教育部學特司長吳林輝表示，人力屬大學自治範圍，學校多會自行配置人力，又因教官退出校園，教育部補助各校學務創新人力，性平人力可從中調配。

吳林輝說，教育部同意性平業務應有專職承辦人，部分學校確實沒有穩定人力，因此也發函，希望優先調配學務創新人力支持，但學務創新人力需學校統籌、應用，可用領域有七大項，學校必須整體視之，若有不足也必須取捨，否則只能自行籌措經費聘僱人力，將盡量鼓勵、倡導。