高雄2教授涉性侵性騷 校方解聘

高雄某科大唐姓及林姓教授遭控性侵、性騷女學生，校方性平會昨決議解聘。其中，唐姓教授終身不得聘用；林姓教授解聘且3年不得聘任為教師，將續送三級教評會審議定案。

唐姓教授被控性侵女學生，惡行全寫在日記本，另也被踢爆收錢幫研究生找槍手代寫論文取，檢方痛斥唐「忝為人師」，依利用權勢性交罪將他起訴，校方啟動校安通報依性平法展開調查。

林姓教授遭爆性騷多名女學生，除了雙手環抱緊貼身體、從背後自脖子上方環抱，抓住女學生胸部緊貼身體、徒手撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，背後環抱用下巴磨蹭，據查超過20名女學生受害，不過大多都已過追訴期，仍有4被害人指證歷歷。

校方說，針對涉性平案件的唐姓教師及林姓教師2人，性平會做出解聘決議，其中涉權勢猥褻唐姓教師，性平會決議解聘且終身不得聘用定案，免經教評會審議。

至於涉性騷擾案林姓教師，學校知悉後，立即透過校安系統通報並成立調查小組進行調查，因受害者眾，性平調查小組決議解聘且3年不得聘任為教師。