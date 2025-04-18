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高雄某科大2教授師涉性侵性騷案 校方性平會決議解聘

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某科大唐姓及林姓教授遭控性侵、性騷女學生，今天校方性平會決議解聘。圖／AI生成
高雄某科大唐姓及林姓教授遭控性侵、性騷女學生，今天校方性平會決議解聘。圖／AI生成

高雄某科大唐姓及林姓教授遭控性侵、性騷女學生，今天校方性平會決議解聘。其中，唐姓教授解聘，終身不得聘用；林姓教授解聘且3年不得聘任為教師，將續送三級教評會審議定案。

唐姓教授被控性侵受指導女學生，惡行全寫在日記本，另也被踢爆收錢幫研究生找槍手代寫論文取得學位，檢方痛斥唐「忝為人師」，依利用權勢性交罪將他起訴，校方啟動校安通報依性平法展開調查。

林姓教授遭爆性騷多名女學生，除了雙手環抱緊貼身體、從背後自脖子上方環抱，抓住女學生胸部緊貼身體、徒手撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，背後環抱用下巴磨蹭女生，據查超過20名女學生受害，不過大多都已過追訴期，仍有4名被害人指證歷歷，控訴遭林男侵犯。

校方指出，針對涉性平案件的唐姓教師及林姓教師2人，性平會做出解聘決議，其中涉權勢猥褻唐姓教師，性平會決議解聘且終身不得聘用定案，唐姓教師所涉性平案件係依據教師法、性別平等教育法等多項法規，性平會決議解聘且終身不得聘用，免經教評會審議，

至於涉性騷擾案林姓教師被學生指控涉及性騷事件，學校知悉後，立即透過校安系統通報並成立調查小組進行調查，因受害者眾，性平調查小組決議解聘且3年不得聘任為教師。

性侵 教師

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