教材不只談開羅宣言 教師：客觀呈現台灣外交處境

國家教育研究院建議，教科書應呈現聯合國大會第2758號決議；以及開羅宣言、舊金山和約、中日和約等，引發議論。高中教師表示，重點是讓學生了解台灣不同時期的外交處境。

國教院近日召開「審定本教科用書3方座談會議」，會中針對中小學現代史相關學習內容的編審原則，建議教科書應呈現聯合國大會第2758號決議；以及開羅宣言、舊金山和約、中日和約等涉及台灣主權和國際地位的史料。

桃園市壽山高中教師蘇健倫今天接受中央社電訪表示，國教院會有這些討論，主要是108課綱在高中歷史有談到「台澎金馬一體化」議題。課綱希望學生了解，台澎金馬今天同屬中華民國，是一個很特別的過程，畢竟在很長的歷史中，這些地方並不一定都被劃歸在一起。

蘇健倫表示，最早的國立編譯館教材內容，彷彿「開羅宣言」一錘定音，就將台灣、澎湖歸還中華民國。但在科技發達的當下，學生上網一查就會有很多疑惑，例如「宣言」不具法律效力；舊金山和約只寫到日本放棄台灣、澎湖，但沒說明要還給誰，從而又衍生出台灣地位未定論、中共政權的主張等。

蘇健倫說，課程中會避免用自己的政治立場、意識形態加以解釋，如實呈現多個史料，更能引導學生討論。教師甚至可以開一場模擬辯論會，讓學生從不同的立場論述，這也就是108課綱想達到的目的，讓學生了解在各種時代背景下中華民國的外交處境，其實受到國際情勢很大影響，不同時期美國的態度還不太一樣。

曾參與課綱審議的全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，開羅宣言、舊金山和約、中日和約都是客觀的史料，討論關鍵應是教科書加入這些東西，能不能達成課綱設定的學習目標。

侯俊良表示，教師應盡可能中立看待歷史，至於是否會影響價值判斷，引來政治目的的批判，則是教育部該面對的。他期盼各界在討論此議題時，應盡量回歸課綱精神，不要過於政治化。

國教院副院長顏慶祥昨天接受中央社電訪時強調，透過提供舊金山和約、中日和約等原始史料，可讓學子有更完整的時間軸，了解戰後台灣歸屬的來龍去脈，進而引導討論，思辨各方的解釋與論述。

顏慶祥強調，「審定本教科用書3方座談會議」做出的決議屬於建議性質，國教院保持開放態度，出版社也不是非改不可。