台南藝術教育新里程碑 南藝大、南美館與2國小簽署合作備忘錄

為扎根藝術教育、培育未來藝術人才，台南市府積極整合轄內教育與藝文資源。國立台南藝術大學、台南市美術館、北區立人國小及新營區南梓實驗小學，今天下午在市府聯合簽署藝術教育合作備忘錄，宣示跨界攜手推動美感教育，象徵台南推動藝術教育上邁出重要的一步。

市長黃偉哲表示，台南作為文化古都，歷來重視藝術教育，此次由大學、美術館與小學共同合作，為兩所小學注入豐沛的藝術能量，將有助於提升學生的審美與創造力，培養文化自信。

副市長葉澤山則指出，立人國小位於台南溪北、南梓實小則在溪南，兩校具備地理與教育特色，將作為雙核心，逐祭步擴展鍊結更多夥伴學校，帶動地方文藝復興。他強調，藝術教育不僅限於校園，更將延伸至社區與生活，營造藝文氛圍。

教育局長鄭新輝表示，藝術教育是培育創造力與人文素養的基礎。此次四方合作，將透過藝術課程共創、師資交流、藝術家駐校及社區推廣等方式，深化校園藝術體驗，讓學生從小接觸藝術、參與文化。

台南藝大校長邱上嘉表示，大學應直接面向社會，結合社會需求推動藝術普及，非常樂意將大學豐富的藝術資源帶入基礎教育，未來將積極投入師資、課程設計以及藝術活動的規畫，結合臺南市美術館的資源，與兩所小學共同探索更多元的藝術教學方法。

台南市美術館董事長游文玫則說，美術館將不僅是展示場域，更成為藝術教育的實踐基地，非常期待能將美術館的資源融入學校的藝術課程中，透過親身體驗讓孩子們深入了解藝術，提升文化參與。

立人國小校長王全興與南梓實小校長楊世安也分別提出未來規劃，包括師資交流、學生互動、社區連結等，希望將藝術種子擴散至社區，帶動地方創生。