對外華語教學認證考試簡章公告 5月15日起開放報名

教育部表示，將於今年7月26日、27日辦理「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章已公布於「2025年教育部對外華語教學能力認證考試報名系統」，與「教育部全球資訊網」／「認證檢定及留考」專區。通過認證考試，是獲得教育部補助赴國外學校任教的資格之一。

教育部說，今年對外華語教學能力認證考試報名時間自5月15日上午10時起，至5月29日中午12時止，一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至考試承辦單位「國立臺灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

教育部表示，本年度簡章在外語能力合格認定基準方面，西班牙文標準增列西班牙語國際評估測試（SIELE），另為使英語測驗標準明確，將「多益測驗（TOEIC）」標準修正為「聽讀測驗750分（含）以上」、「劍橋領思職場英語／實用英語（Linguaskill）」標準修正為「聽讀測驗皆達160分（含）以上」。

另依簡章規定，本考試5科考科成績均及格為通過，得申請核發證書；未能通過者，各科目及格成績可保留3年。另提醒，依據民國109年及110年COVID-19疫情影響公告，各科目及格成績3年保留期限不將109年及110年列入期限計算，即109年及110年2年的及格成績均可保留至今年12月31日。

對外華語教學能力認證考試自95年舉辦以來已邁入第20屆，考生累計達3萬4001人，共有6323人取得華語教學能力證書。教育部也指出，預計115年實施新制對外華語教學能力認證考試，相關措施將於114年7月公告。

教育部表示，歡迎有意願從事華語教育工作者報名參加對外華語教學能力認證考試，有志報考者請儘早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過時間。