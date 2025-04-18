彰化縣府首度開辦補助大專院校、高中社團 鼓勵青年多元發展

彰化縣政府今年首度推出學校社團發展補助計畫，每案最高補助2萬元，三校以上聯合於縣內舉辦的跨校性活動最高可申請10萬元補助，希望鼓勵舉辦培訓研習、展演、競技等多元活動，提升青年發展競爭力。

彰化縣長王惠美表示，青年是地方永續發展的關鍵力量，因此縣府持續建構青年支持系統及協助計畫，近年透過創業獎勵補助、地方深耕補助、安薪就業補助、學貸利息補貼及職場實習創薪加倍領等多項措施，全力扶植青年在地發展。

王惠美說，今年推出的學校社團發展補助計畫，更首次將補助對象擴大到縣內大專院校及高中職學生社團，以鼓勵舉辦青年培訓研習、參訪觀摩、體驗學習、公開展演、競技及志願服務等多元活動。

縣府青年發展處處長陳柏村表示，今年縣府首度將大專院校及高中職學生社團納入社團補助對象，對於社團活動類型並不設限，但會經過審核，主要是為支持縣內青年學子發展課堂以外的知能及技能，發揮創意與行動力，增進職涯發展競爭力，並透過社團活動關心地方發展、積極參與公共事務，同時也協助學生社團解決經費不足問題。