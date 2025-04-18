大學性平「專職」承辦人嚴重不足 1人須顧8千名學生

性別平等學生倡議連線今天召開性平教育日記者會，針對大學性平課程開設、性平會組成和量能公布調查結果。學生團體表示，各大專校院性平通識課不足，以彰師大為例，全校型性平通識課僅一堂；此外，校園性平會的遴選標準、過程不透明，部分學校無「專職」承辦人，或人力過少，1名承辦人須負擔約8千名學生。

性平法實施將邁入第21年，學生團體今天高呼：「我們需要的性平會，遴選透明量能到位」、「專業結合再努力，性平通識更普及」。

陽明交大學生代表戴靜茹表示，為了解實際狀況，性平連線執行校園性別平等調查，藉此呼籲教育部同步調查、檢討，進一步提出性平法修正草案，落實實質平等。

台大學生代表邵思宇表示，近年學生遭遇性平事件尋申訴途徑，卻發現不知校內性平委員是誰、不知其是否有經驗，本次調查17所大專校院中，有2所學校連性平委員名單都查不到；只有2校公布委員名單和性平專業、立場，更沒有學校提前公布被遴選的教師名單，其中10校則無從得知遴選標準。

再者，邵思宇說，性平會人力也面臨嚴重不足，6所學校無專職承辦人，即便是台成清交等有專職承辦人的大學，但其業務規模量極大，平均1名承辦人需肩負8000名學生的性平需求，勞動條件惡劣。

邵思宇呼籲，教育部應普查校園性平人力、制訂指引，並參考學生輔導法生師比規定，規範學校依比例聘用專職性平人員；考量校際資源差距，給予不同的資源支持。

另外，彰師大學生代表盧鈺霖則說，各校的性平通識課嚴重不足，以彰師大為例，全校性平通識課僅有一堂，以開課數量最多的清大為例，名額也僅占全校學生比率2.4%。呼籲各校應讓資訊公開透明，通識中心應開設更多性平通識課或由教育部推動跨校資源。

教育部學特司長吳林輝表示，人力屬大學自治範圍，各校多會自行配置人力，又因過去教官退出校園，教育部也補助各校學務創新人力，學校性平教育推動等，人力可從中調配執行。

吳林輝也說，教育部確實同意性平會應有專職承辦人，過去也調查過，確實部分學校沒有穩定人力，因此也發函學校，希望優先調配學務創新人力支持，但學務創新人力需學校統籌、應用，可用的領域有七大項，學校必須整體視之，若有不足也必須取捨，否則只能自行籌措經費聘僱人力，教育部會盡量鼓勵、倡導。