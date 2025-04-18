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教育部擬編識讀中國威脅教材 邱垂正：助益反認知戰

中央社／ 台北18日電

內政部啟用團體赴中揭露制度，教育部擬編識讀中國威脅教材，引發關注。陸委會主委邱垂正今天表示，揭露制度讓主管機關能提醒風險，並確保訪團平安回來，教育部編識讀教材可助益反認知作戰。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱垂正在進入議場前媒體詢問，內政部啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入，是否為限制宗教交流。

邱垂正表示，兩岸交流只要是對等尊嚴、合於規範與健康永續，陸委會都正向看待，內政部推動揭露制度是鼓勵性質並呼籲相關團體揭露，一方面主管機關能提醒風險，另一方面也能確保訪團平安回來，陸委會對此表達感謝與支持。

邱垂正說，如同教育部最近推動編識讀中國的教材，對於反中國認知作戰、統戰滲透助益很多，陸委會將提供必要協助。

媒體詢問，是否認同教育部長鄭英耀說台灣中國「一邊一國」。邱垂正指出，這是一般人的通稱，「我們是中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

媒體詢問，如果互不隸屬，陸委會是否有存在必要。邱垂正表示，兩岸互不隸屬是客觀的現實與台海的現狀。

媒體追問，過去邱垂正發言都稱「大陸」，但今天發言則稱「中國」，是否陸委會說法有變。邱垂正表示，陸委會還是依照中華民國憲法定位。

媒體仍追問，但依照憲法也沒有互不隸屬說法。邱垂正說，憲法制定以來，從沒有哪個條文說中華民國隸屬哪一個國家，「我們就是主權獨立的國家」。

中華民國憲法 邱垂正 陸委會

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