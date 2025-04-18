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台東疑教師施暴案再傳新受害個案增至6童 議員提組專案小組調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員林參天今在臨時會針對縱谷某國小教師施暴案，提案組專案小組，協助家長調查釐清。記者尤聰光／攝影
台東縣議員林參天今在臨時會針對縱谷某國小教師施暴案，提案組專案小組，協助家長調查釐清。記者尤聰光／攝影

台東關山某國小學前特幼班「幼童疑似遭教師不當對待案件」再傳新受害 教育處昨與家長溝通與交流座談會，疑將前往關注的議員請出場。今天臨時會，議員林參天提出成立專案小組，協助家長調查釐清，還給家長公道。

林參天指出，縣府教育處接受家長們的建言辦理座談會是件好事，但他不解為何要「閉門會」且不讓家屬代議的他列席參與？教育處簡直是蠻橫不講理，他提議針對縣府教育處調查處置此案提起專案小組會議，徹底地監督縣政。

他說，座談會顧名思義就是公正、公平的透明話辦理，如果過程裡有不適合列席人員參與的階段，可以再說明，委婉、禮貌地請列席人員先暫時離開，才是妥當的處置。台東的校園教育環境屢傳出讓人匪夷所思的案件，應該好好檢討，不讓不良教師和官員髒了教育。

縱谷某國民小學學前特幼班，爆發幼童疑似遭教師不當對待案件，經4月2日於台北立院舉行記者會後已迄約2週；縣府教育處於昨天辦理家長溝通與交流座談會，但過程仍保有秘密成份，引發代議士的不滿及民眾「黑箱」會議的揣測。

縣府教育處表示，目前案件調查結果報告已於4月11日完成，預定4月30日召開認定審議會議，最晚5月14日前，會有完整的案件調查結果。

據了解，縱谷某國小學前特幼班「幼童疑似遭教師不當對待案件」，原本有5位受害學童，未料再傳第6位新受害對象，家長表示，當新聞曝光後，教育處只通知部份家長觀看監視器，該家長未被通知。一直到前傍晚，才接到警方的通知，也才知道警方在調閱其他孩子畫面時，意外發現他的兒子也疑似遭到不當對待。

小學 教師 溝通

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