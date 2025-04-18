新聞眼／抗中凌駕教育 徒增紛擾對立

在賴清德總統提出十七項反滲透措施後，教育部及其所屬機關近期積極推動「深化青年學子對中國的識讀教育」，除遭質疑教育服務政治，另一方面，民進黨政府將「抗中」政治意識形態灌輸到教育專業，此舉是否合適，不僅將掀起論戰，也徒增紛擾與對立。

在兩岸關係高度對立下，賴總統日前大動作宣布國安五大威脅以及十七項反中共滲透措施，其中就包括全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。而教育部長鄭英耀近日才透露，暑假將開發國家認同、識讀中國威脅等教材；無獨有偶，國教院舉辦座談，建議教科用書呈現聯合國大會二七五八號決議文中英文史料。

雖然截至目前，教育部對於「識讀中國」的內容以及說法相對保守，而國教院舉辦的座談，針對聯大二七五八號決議文，也強調「在文本中並未提及中華民國或台灣等字句」；但司馬昭之心路人皆知，教育機關當前的這些作為，目的就是呼應賴總統提出的「反滲透措施」。

兩岸在政治上的對立，源自於歷史、政治等多方面因素；中國大陸對台攻勢向來軟硬兩手，但民進黨政府執政時，因為其根深柢固的抗中意識形態，讓兩岸的敵意加深，也加劇台海緊張；帶有強烈政治意識型態的民進黨，要推動識讀中國，這樣的教育內容是否客觀專業恐引發質疑。

其次，國教院推動教科書呈現聯大二七五八號決議文中英文史料，背後的政治目的，當然是泛綠陣營長期主張的「台灣歷史未定論」，希望灌輸給學子的是「去中化」的史觀。

抗中是民進黨選舉的「提款機」。但將抗中意識形態與政治動機凌駕於教育，不只讓教育專業受到影響，朝野乃至社會勢必也將為此吵鬧，更不利社會安定。