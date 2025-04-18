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教部編「識讀中國」 在野：教育不能服務政黨

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪林銘翰／台北報導
教育部。圖／本報系資料照
教育部。圖／本報系資料照

教育部編識讀中國補充教材，民進黨立院黨團表示尊重，在野黨則批評，沒有把中華民國、台灣這些全部放進去，對國家的認知和史觀的角度不正確。

國民黨立委林沛祥表示，中華民國地位雖然尷尬，但畢竟是我們的國家，除非有一天台灣這個政權不見了，不然的話這個國家都一直存在。從國際政治來講，如果要統一的話，目前台灣人不願意；可是如果要獨立的話，美國、中國不願意，所以脆弱地在維持平衡。

民眾黨立委劉書彬表示，教育必須中立，不能把意識形態放入教材，現行課綱就有相關課程，足夠讓學生客觀判別資訊，然而如果政府帶有政治目的，尤其是把中國當作境外敵對勢力，當然就會著重在對方不好的部分，教育是百年樹人的工作，不能出現為政黨服務情形。

教育部 課綱

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