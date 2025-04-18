聽新聞
0:00 / 0:00

吳昆財：賴政府藉台灣歷史未定論 達到去中化

聯合報／ 記者張博瑞李芯／台北報導

國家教育研究院昨宣布，歷史教科書呈現二七五八號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財批評，教育部要調整歷史教科書的定調簡直是在自嗨、癡人說夢，且越改越亂，此舉只會讓學生無所適從。

吳昆財說，賴政府把腦筋動到歷史教科書的調整，不外乎是想主張「台灣歷史未定論」以達到「去中化」的目的，但我國的主權走出台灣海峽後，豈是民進黨說了算？無論是聯合國大會二七五八號決議，還是加入舊金山和約及中日和約，都是老狗吐不出新把戲。「亂改」後會讓學生茫無頭緒，不知道自己在學的是中華民國、中華民國台灣還是台灣的歷史。

吳昆財強調，中小學教育應給予明確原則和指引，若政府執意如此，乾脆比照國外「未指明或其他性別認同」可填寫「Ｘ」的作法，他諷刺，不如未來我國歷史課本就改名為「Ｘ國歷史」。

板橋高中歷史科教師黃惠貞認為，二七五八號決議文本來就沒有提及台灣等字句，這是歷史事實，在課本中呈現歷史文件的最新發展，再加上說明，便可以讓學生理解過去的歷史事件仍與今日相關。黃惠貞直言，有些人擔心這些和約可能會被用來解釋「台灣地位未定論」，但「論」就代表這只是一種說法，學生可選擇要不要接受，考試也不會是以記憶背誦呈現，實在無需擔心。

而為配合賴總統十七項因應中共滲透策略，教育部也宣布將編國家教材，深化青年學子對中國的識讀教育，有高中公民教師表示，站在公民教育的立場，扣連時事、提供學生案例判斷和解讀是經常發生的狀況，教師如何跳脫特定政治立場，公平持中引導學生理解時事與學理的判斷才是重點。

中華民國台灣 教師 教科書

延伸閱讀

國教院召開三方座談 歷史教科書定調呈現2758號決議文

宋建樑戴納粹臂章掀波 德在台協會讚「東方辛德勒」救數千猶太人

配合賴17條 教育部編識讀中國補充教材「教師可不用」

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

相關新聞

國教院建議教科書言明 2758號決議未提中華民國或台灣

國家教育研究院近日舉辦審定本教科用書三方座談會議，會中達成兩項共識，建議歷史教科書呈現聯合國大會二七五八號決議文中英文史...

教部編「識讀中國」 在野：教育不能服務政黨

教育部編識讀中國補充教材，民進黨立院黨團表示尊重，在野黨則批評，沒有把中華民國、台灣這些全部放進去，對國家的認知和史觀的...

國際專修部缺華語教師 大學積極搶人鐘點費水漲船高

少子化與產業缺工，教育部開放重點產業系所擴大招僑外生或設國際專修部，依規定國際專修部學生首年需讀華語先修課，華語文測驗T...

華語教師搶手 教團：教師鐘點、聘雇應更完善

因應國際專修部設立，大專校院近期大力徵求華語教師，讓負責國際專修部的華語教師鐘點費水漲船高，但根據教育部過往調查，國內大...

新聞眼／抗中凌駕教育 徒增紛擾對立

在賴清德總統提出十七項反滲透措施後，教育部及其所屬機關近期積極推動「深化青年學子對中國的識讀教育」，除遭質疑教育服務政治...

華語師鐘點、編制 教團籲完善

因應國際專修部設立，大專校院近期大力徵求華語教師，讓負責國際專修部的華語教師鐘點費隨之水漲船高，但根據教育部過往調查，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。