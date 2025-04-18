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國教院建議教科書言明 2758號決議未提中華民國或台灣

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國家教育研究院建議，歷史教科書呈現聯合國二七五八號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。記者陳正興／攝影
國家教育研究院建議，歷史教科書呈現聯合國二七五八號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。記者陳正興／攝影

國家教育研究院近日舉辦審定本教科用書三方座談會議，會中達成兩項共識，建議歷史教科書呈現聯合國大會二七五八號決議文中英文史料，書寫上按原文摘述，並言明文本中未提及中華民國或台灣等字句，另外，除開羅宣言再加二和約，明確說明日本放棄對台灣主權。

國教院表示，歐洲議會於去年十月以四三二票贊成、六十票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第二七五八號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，反對中國藉此排擠台灣的國際參與。

為反映當今學界的重要研究成果，使教科用書學習內容兼具時代性與前瞻性，今年召開兩場會議，建議教科書呈現二七五八號決議文的中英文史料內容，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

「日本兩和約放棄對台灣權利」

再來，國中社會除了開羅宣言外，加入一九五一年舊金山和約及一九五二年中日和約，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島一切權利。

開羅宣言是一九四三年於二戰後期簽署，要將台灣及澎湖歸還中華民國。戰後，多數同盟國成員和日本於一九五一年簽訂舊金山和約，日本聲明放棄台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島；一九五二年在承認中華民國的美國協助下，我國與日本簽訂中日和約。

「教科書呈現聯合國決議中英文」

國教院副院長顏慶祥表示，早在去年十月歐洲議會通過決議時，就有專家學者建議國教院更新教科書資料，後續才促成兩場會議。會建議教科書二七五八號決議文時呈現中英文史料，是為了培養孩子閱讀歷史文件的學習態度；另一方面，中國外交部長久以來常常以該決議文解釋，認為中華民國隸屬於中華人民共和國，加上依據「文本中並未提及中華民國或台灣等字句」，可讓學生對歷史文件的解讀更加精確。

國教院長林從一表示，教科用書內容不可能一成不變，對於各類內容疑義，國教院還須依議題性質舉辦專家會議或三方座談，以學術研究為本，吸納多方意見以凝聚共識。

國教院對教科書建議 製表／李芯
國教院對教科書建議 製表／李芯

教科書 聯合國

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