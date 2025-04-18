學前特教資源不足 民團要求強化

教育部推動公幼零拒絕政策，不過，民團認為，公幼現場的學前特教資源仍不足。立法委員林月琴、全國幼教產業工會呼籲教育部加速強化布建學前特教資源、盤點現場人力配置、提供教保人員教學現場實質協助。

林月琴表示，一般幼兒園老師非特教專業，在師生比吃緊的情況下，若班上有特殊生，將造成現場教保壓力，雖然現在有巡迴輔導老師，但不完全符合現場實際需求。

此外，特教鑑定程序也過度冗長，幼兒早療聯合評估人數多、程序塞車，待評估確認後，可能已在原班級待超過一年，若須依其身分減額需再經審核程序，提報與觀察等待期間的教保需求，僅能靠學校及老師自行承擔，無充足專業資源協助。

全國幼教產業工會理事長許文菁指出，融合教育是接住每位孩子的需求，但目前學前融合教育確實有許多困境，雖然普通班近年已有調整師生比，但仍盼能進一步下修，特別是幼幼專班若有特生加入，應調整師生比，否則對教學與照顧都是沉重負擔。

她也提到，特教助理員的時數配置不足，如新北市多數個案一學期僅給予卅至八十小時不等，甚至有縣市每日僅給零點五小時的時數；多數縣市的專業團隊每一類別僅能提供每學期二至四小時的服務。巡迴輔導師資也極為緊繃，一位老師負責卅位以上的個案是常態。

教育部回應表示，國教署每年持續補助地方政府支持特教助理員費用，目前每個縣市都有制定分配方式，國教署則希望透過增加經費，讓服務時數可以增加。至於不足處，後續持續努力。