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鐘點費800元 國際專修部搶華語教師

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
因應國際專修部設立，大專校院近期大力徵求華語教師，讓負責國際專修部的華語教師鐘點費水漲船高。圖為台灣師範大學華語教學班。示意圖，非當事人。本報資料照片
因應國際專修部設立，大專校院近期大力徵求華語教師，讓負責國際專修部的華語教師鐘點費水漲船高。圖為台灣師範大學華語教學班。示意圖，非當事人。本報資料照片

少子化與產業缺工，教育部開放重點產業系所擴大招僑外生或設國際專修部，依規定國際專修部學生首年需讀華語先修課，華語文測驗TOCFL達Ａ２才可進入專班，否則就需回國。近期不少開設國際專修班的大學大舉徵華語教師，鐘點費隨之水漲船高，有學校開出七百五十至八百元搶人。

北部一所私立大學日前發文給校內教師，指國際專修部好不容易招到學生，不能檢定未達Ａ２就被退學，過去華語文相關科系畢業，或取得對外華語教學能力證書才能從事華語教學，但近期放寬如中文、語文相關研究所畢業生，只要修畢對外華語教學師資培訓一百廿小時以上，也能擔任國際專修部華語教師，希望教師鼓勵學生修讀。

因應龐大外生，數間私立大學、科大均開出徵才招募數名國際專修部華語教師，中華大學開出鐘點費最高七五○、文化大學八百元，明顯優於過往華語中心約五百左右的鐘點。

北部一所國立大學教授坦言，華語教師近期供不應求，因此教育部開放相關科系加修專業，掌握初階華語、詞彙教學等就能上陣，語言科系碩士畢業近年也不好找工作，各校搶華語教師造成市場行情很亂，曾有學校開出鐘點費一千二百元，八、九百均有，就為搶人。

淡江大學華語中心主任周湘華談到，依規定國際專修部學生一周需上廿小時華語，若一名華語教師願意接兩個班，一周上四十小時，又專班鐘點行情約在六百五十以上，接兩班的教師就能獲得十萬月薪，不少原先華語中心教師也趨之若鶩，紛紛轉去教國專班。

文藻外語大學華語中心主任廖淑慧表示，國際專修部外籍生大批來台，過去對華語教師的標準已難因應需求，但要控管教師品質，因此放寬如讓台文所等畢業生修畢培訓一百廿小時也能教外籍生，但不少學校仍反應找不到老師，文藻也開放幫其他學校代訓學生。

但周湘華也指出，現在確實是不錯的進場時機，建議選擇有口碑的大學華語中心、考取證照，否則政策一波動很難不受衝擊，也建議再具備第二語言，如取得法、德語等Ｂ１證書，符合未來外派條件。畢竟這波僅是國內市場暢旺，既然從事華語教學，建議教師要有能力出國看看，真正的大市場在海外。

教師 科系 華語

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