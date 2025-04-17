國際專修部缺華語教師 大學積極搶人鐘點費水漲船高

少子化與產業缺工，教育部開放重點產業系所擴大招僑外生或設國際專修部，依規定國際專修部學生首年需讀華語先修課，華語文測驗TOCFL達A2才可進入專班，否則就需回國。對此，近期不少開設國際專修班的大學大舉徵華語教師，連帶讓鐘點水漲船高，學校開出最高750至800鐘點積極搶人。

北部一所私立大學日前發文校內教師，指國際專修部好不容易招到學生，不能檢定未達A2就被退學，過去華語文相關科系畢業，或取得對外華語教學能力證書才能從事華語教學，但近期放寬如中文、語文相關研究所畢業生，只要修畢對外華語教學師資培訓120小時以上，也能擔任國際專修部華語教師，希望教師鼓勵學生修讀。

因應龐大外生，近期數間私立大學、科大均開出徵才招募數名國際專修部華語教師，中華大學開出鐘點費最高750、文化大學800，明顯優於過往華語中心約500左右的鐘點。

北部一所國立大學教授坦言，華語教師近期供不應求，因此教育部開放相關科系加修專業，掌握初階華語、詞彙教學等就能上陣，且語言科系碩士畢業近年也不好找工作，學生不排斥，而因各校搶華語教師近期市場行情「很亂」，鐘點費最高曾有學校開出1200元，800、900均有，就為搶老師。

淡江大學華語中心主任周湘華談到，依規定國際專修部學生一周需上20小時華語，若一名華語教師願意接兩個班，一周上40小時，又專班鐘點行情約在650以上，接兩班的教師就能獲得10萬月薪，不少原先華語中心教師也趨之若鶩，紛紛轉去教國專班。

文藻外語大學華語中心主任廖淑慧表示，國際專修部外籍生大批來台，過去對華語教師的標準已難因應需求，但要控管教師品質，因此放寬如讓台文所等畢業生修畢培訓120小時也能教外籍生、儘速上陣，但不少學校仍反應找不到老師，文藻因此也開放幫其他學校代訓學生。