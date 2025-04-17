華語教師搶手 教團：教師鐘點、聘雇應更完善

因應國際專修部設立，大專校院近期大力徵求華語教師，讓負責國際專修部的華語教師鐘點費水漲船高，但根據教育部過往調查，國內大專校院華語教師兼任數遠多於專任，且鐘點費落差甚大，低者僅350元，靠單一工作幾乎難以溫飽。對此，教團也呼籲，各校近期重視華語教師需求，更應藉此完善教師鐘點和編制。

私校工會理事長吳忠春表示，國際專修部教師都是兼任身分，但學校願意給出講師級兼任，因此都有望取得650左右的鐘點，但建議學校若要辦理專班、想永續經營，編制上應該將教師聘為專任職。

吳忠春談到，過去各種外籍生專班多有學生無法容入台灣社會、工作時老闆很難與之溝通的狀況，而專任教師能兼導師輔導學生，相信適度將教師聘為專任學校不會虧。

高教工會理事長周平則談到，歷來很多華語教師處於不穩定的兼任狀態，但只要對該名教師的專業需求超過一年以上，就應該以不定期契約方式聘僱。再者，華語教師鐘點費歷來落差甚大，部分學校給予的鐘點低到難以溫飽，也有學校給得相當優渥，應屆此波讓華語教師鐘點有一合理的標準。

吳忠春也談到，台灣面臨少子化以及迫在眉睫的缺工問題，積極招攬外籍生並留台就業的大方向應可持續十年，至少要先協助國內度過這一波少子化。

吳忠春指出，現在招募東南亞學生的市場依舊龐大，東協多國未來十年人口仍在成長，以越南為例，一年可有16萬名越生出國，僅有五千人選擇來台，代表台灣在招生上還有很大的成長空間，評估能繼續帶動華語教師的需求。