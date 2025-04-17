創刊26年榮獲42座金鼎獎 「經典」照片說盡彰化300年人文自然

「經典」雜誌創刊26年，擅長從人文歷史角度報導人、事、物，今起在彰化縣立美術館舉辦「經典Odyssey in彰化」特展，五大主題透過新舊照片的對比，帶領讀者和觀眾由點到面的深度認識彰化，並舉辦3場免費講座與民眾交流彰化文化特色。

「經典Odyssey in彰化」特展今在美術館開幕，經典總編輯王志宏說明創刊以來，透迦發現、探索、人文、關懷四個面向為報導核心，關注台灣和世界的人文、歷史、生態等議題，榮獲42座金鼎獎肯定，為了讓更多人認識彰化這座人文薈萃的古城，「經典」雜誌企劃兩期「建築台灣」報導，介紹彰化市及鹿港鎮的老屋新生典範，這次規畫影像特展，並精選13名攝影師的優秀攝影作品展出。

這次展覽至27日，規畫穿梭鹿港巷弄、探索台灣最長的河流—濁水溪、19世紀彰化在地醫療史的開始、鄉土文學作家洪醒夫等人文歷史及生態的五大主題，王志宏擔任解說員，解說張張精彩照片見證台灣社會、自然的變遷，他身為總編輯參與其中的歷程，一照片一故事，讓彰化縣文化局長張雀芬、社會處長王蘭心及在場觀賞很感動。

彰化縣立美術館五樓展示室A的「經典Odyssey in彰化」特展，除了照片，也展出得到金鼎獎的當期雜誌，主辦單位舉辦經典大講堂在本周六（4月19日）下午2點到3點半，王志宏主講「關於我參加的壯遊」，26日下午2點起接連兩場由臺灣小鎮文化協會理事長許書基、大愛電視顧問與紀錄片製作人楊憲宏主講，免費入場。