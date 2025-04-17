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國教院召開三方座談 歷史教科書定調呈現2758號決議文

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教院今年在2月26日召開「審定本教科用書內容疑義專家會議」，後又於4月16日舉辦「審定本教科用書三方座談會議」。圖／本報資料照片
國教院今年在2月26日召開「審定本教科用書內容疑義專家會議」，後又於4月16日舉辦「審定本教科用書三方座談會議」。圖／本報資料照片

歐洲議會於去年10月以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，反對中國藉此排擠台灣的國際參與。對此，國家教育研究院表示，為反映當今學界的重要研究成果，使教科用書學習內容兼具時代性與前瞻性，今年召開2場會議決議，建議教科書呈現2758號決議文的中英文史料內容，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

國教院今年在2月26日召開「審定本教科用書內容疑義專家會議」，後又於4月16日舉辦「審定本教科用書三方座談會議」，「三方」意指課程綱要研發端、教科用書審定端，以及出版業者編輯端。國教院長林從一表示，教科用書內容不可能一成不變，常要回應學理發展、學習需求與各界民情，對於各類內容疑義，國教院除由內部專業研議，還須依議題性質舉辦專家會議或三方座談，以學術研究為本，吸納多方意見以凝聚共識。

國教院表示，會議主要結論與共識有二，首先是建議教科用書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

再來，國中社會除了開羅會議（開羅宣言）外，加入1951年舊金山和約及1952年中日和約，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

國教院表示，與會學者專家一致肯定就社會領域重要議題召開三方座談的必要與價值，除了導入學界的研究成果，且有助於教科用書利害關係人之間澄清疑慮、溝通共識，進而能減少外界的誤解。業者適時進行成書修訂或資料更新，能與時俱進呈現學術成果與多元觀點，引領學生思辯。

2758號決議 聯合國 英文

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