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公幼學前特教資源仍不足 立委教團喊話教育部

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法委員林月琴（中）、全國幼教產業工會今天共同呼籲教育部加速強化布建學前特教資源、盤點現場人力配置、提供教保人員教學現場實質協助。圖／林月琴辦公室提供
立法委員林月琴（中）、全國幼教產業工會今天共同呼籲教育部加速強化布建學前特教資源、盤點現場人力配置、提供教保人員教學現場實質協助。圖／林月琴辦公室提供

教育部推動公幼零拒絕政策，不過，民團認為，公幼現場的學前特教資源仍不足。立法委員林月琴、全國幼教產業工會今天共同呼籲教育部加速強化布建學前特教資源、盤點現場人力配置、提供教保人員教學現場實質協助。

林月琴表示，一般幼兒園老師非特教專業，在師生比吃緊的情況下，若班上另有特殊生，將造成現場教保壓力，雖然現在有巡迴輔導老師，但不完全符合現場實際需求。

此外，特教鑑定程序也過度冗長，林月琴表示，幼兒早療聯合評估人數多、程序塞車，至少需等半年以上始能確認結果，待評估確認身份後，可能已在原班級待超過一年，若須依其身分減額需再經審核程序，提報與觀察之等待期間的教保需求，皆僅能靠學校及老師自行承擔，無充足專業資源可以協助。

各縣市特教中心針對助理員時數核定標準也不一，林月琴表示，各校分配運用方法不一，未能直接回饋至個別學生，且助理員二次申覆核發時間過久，經常需超過一個月，教育現場等待期苦無資源，嚴重影響教保品質。此外，目前國內非營利幼兒園若收有特教幼生，只能申請助理員協助，整體招收人數卻因涉及營運成本補助項目而沒有對應的減額規定。

全國幼教產業工會理事長許文菁說，融合教育是接住每位孩子的需求，但目前學前融合教育確實有許多困境，雖然普通班近年已有調整師生比，但仍盼能進一步下修，特別是幼幼專班1：8的比例若有特生加入，對教學與照顧都是沉重負擔，應該調整。

她也說，特教助理員的時數配置不足，如新北市多數個案一學期僅給予30至80小時不等，甚至有縣市每日僅給0.5小時的時數；多數縣市的專業團隊每一類別僅能提供每學期2至4小時的服務。巡迴輔導師資也極為緊繃，一名老師負責30名以上的個案是常態。

教育部回應表示，國教署每年持續補助地方政府支持特教助理員費用，目前每個縣市都有制定分配方式，國教署則希望透過增加經費，讓服務時數可以增加。至於不足處，後續持續努力。

教育部 林月琴

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