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影／幼兒園融合教育成單線道 立委籲強化特教資源布建

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立法委員林月琴（中）與全國幼教產業工會許文菁（左）上午在立法院共同舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會，針對幼兒園融合教育問題，要求教育部應積極檢討改善，除了加速整體評估審核程序外，並應盡速強化學前特教資源佈建，提供第一線教保人員實質有效協助。記者林伯東／攝影
民進黨立法委員林月琴（中）與全國幼教產業工會許文菁（左）上午在立法院共同舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會，針對幼兒園融合教育問題，要求教育部應積極檢討改善，除了加速整體評估審核程序外，並應盡速強化學前特教資源佈建，提供第一線教保人員實質有效協助。記者林伯東／攝影

民進黨立法委員林月琴與全國幼教產業工會許文菁上午在立法院共同舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會，針對幼兒園融合教育問題，要求教育部應積極檢討改善，除了加速整體評估審核程序外，並應盡速強化學前特教資源布建，提供第一線教保人員實質有效協助。

林月琴指出，目前學前融合教育現場，特教資源仍未到位、實務有以下問題：特殊需求專業不足，缺乏照顧服務量能；程序被動且冗長，資源空窗期孤立無援；減額與時數核定標準不一，影響教保品質。為保障兒童最佳利益，精進學前特殊教育資源，強化融合教育之推動，提供教保服務人員實質有效支持，林月琴與工會呼籲教育部，提升特教人力量能與資源運用效益、強化鑑定程序之機制與效率、提供教保人員實質支持。

民進黨立法委員林月琴與全國幼教產業工會許文菁上午在立法院共同舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會，針對幼兒園融合教育問題，要求教育部應積極檢討改善，除了加速整體評估審核程序外，並應盡速強化學前特教資源佈建，提供第一線教保人員實質有效協助。記者林伯東／攝影
民進黨立法委員林月琴與全國幼教產業工會許文菁上午在立法院共同舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會，針對幼兒園融合教育問題，要求教育部應積極檢討改善，除了加速整體評估審核程序外，並應盡速強化學前特教資源佈建，提供第一線教保人員實質有效協助。記者林伯東／攝影

幼兒園 教育部 林月琴

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