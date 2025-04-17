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員工涉偷拍 北市教育局：性騷調查屬實終止契約

中央社／ 台北17日電
台北市教育局員工昨天下午在市政大樓偷拍遭逮。示意圖／AI生成
台北市教育局員工昨天下午在市政大樓偷拍遭逮。示意圖／AI生成

台北市教育局員工昨天下午在市政大樓偷拍遭逮，教育局今天表示，已成立性騷擾處理委員會調查，屬實即與其終止契約，並將加強巡邏及反針孔偵測頻率，不讓類似事件再次發生。

台北市教育局副局長陳素慧今天接受媒體聯訪表示，針對昨天在市政大樓8樓廁所發生的偷拍事件非常遺憾，市府對這此秉持零容忍態度，將透過硬體改善、員工教育等面向著手，絕對不會讓類似事件再次發生。

陳素慧說明，此案刑事部分已啟動調查，行政部分除在第一時間將行為人及被行為人隔離，也已成立性騷擾申訴處理委員會，調查屬實即會與行為人終止契約，並提供團體諮商及個別員工協談等關懷及支持資源。

至於預防措施，陳素慧指出，將加長側間隔板長度、阻絕空隙，並請市府公共事務管理中心加強大樓巡檢及廁間反針孔偵測頻率，同時透過員工性平研習提升性平意識。

台北市政府市政大樓昨天下午發生偷拍事件，有員工躲在廁所持手機拍攝他人如廁畫面，被依現行犯逮捕。台北市長蔣萬安要求教育局迅速釐清案情、究責懲處，絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為。

偷拍 教育局

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