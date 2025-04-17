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台灣之光！歐洲女子數奧傳捷報 我4學生獲1金2銀1銅

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2025第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽代表團成員，從左至右為林延輯、王宥涵、陳羿安、林昀臻、邱心柔、鄭天盛。圖／國教署提供
2025第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽代表團成員，從左至右為林延輯、王宥涵、陳羿安、林昀臻、邱心柔、鄭天盛。圖／國教署提供

我國參加由科索沃主辦的2025年第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽，4月17日傳來捷報，在56個國家、219名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得1金2銀1銅佳績，學生競賽總成績為國際排名第9名。其中以台中一中二年級學生陳羿安成績最佳，獲金牌獎，個人排名第21名。

教育部國教署表示，我國第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽代表隊由國內大學21名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國304名學生中選出4名學生代表參賽，並由陽明交通大學智慧計算與科技研究所副教授魏澤人及台灣師範大學數學系副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊，另2018年與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主、台灣大學學生鄭天盛隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

奧林匹亞 教育部 金牌

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