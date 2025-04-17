北榮大師講堂穿越時空 焦雄屏揭台灣文化跨界精彩共鳴

台北榮總大師講堂本月邀請台北藝術大學電影研究所前所長、金馬獎前主席焦雄屏主講「以台灣文化為榮，電影和其他」。焦雄屏說，台灣文化蓬勃發展，現在所享有的創作自由，是無數文化工作者憑著信念與熱情，一步一腳印爭取而來的成果。每一部作品的背後，不僅是創意與美感的展現，更真實反映著時代的脈動。

「一個地方、一個國家的底氣及精神支柱，就為文化。」 焦雄屏說，1995年雲門舞集帶著「九歌」作品到美國紐約布魯克林音樂學院（BAM）劇院演出，該作品結合了各界的藝術菁英，是一個分長震撼的演出，任何表演團體只要進入到這個戲院，等於是被肯定了在全世界的地位，當時雲門舞集創辦人林懷明，為了說明雲門不單是台灣唯一輝煌的文化成就，更主導研討會介紹台灣文化環境，與當代各藝術領域發展。

焦雄屏指出，研討會主講者有林懷民的「舞蹈」、李歐梵的「文學」、賴聲川的「劇場」、陸蓉之的「美術」，及她自己的「電影」，當時台灣各領域的文化藝術發展，「實在太精彩了」。

回顧1970至1990年末是台灣當代藝術文學發展的黃金時代，焦雄屏說，美術、文學、舞蹈、音樂、劇場、漫畫及電影接續發展，當時文化藝術黃金時代展現的特質有「本土意識-身分認同」、「傳統與現代-東方與西方」、「跨界融合與互助」，甚至是交雜了歷史、東西文化、國際外交失利及政治、社會、經濟變動等因素。

焦雄屏說，美術方面，從早期的現代畫衝撞傳統繪畫，如國畫與本土東洋油畫等；文學則是從與現實脫節的軍中文藝、瓊瑤式言情小說，到現代文學崛起，與後來的鄉土文學大論戰；舞蹈為從民族族舞、芭蕾舞到現代舞等，雲門舞集更是融合傳統、現代、後現代的舞團，奠定台灣在世界舞蹈界的拔尖地位。

而音樂為包括台灣民俗小調、上海香港的靡靡流行音樂、西洋東洋新流行歌曲，及本土、校園民歌崛起，最後整合以上基因的創作流行歌曲，成為華語歌壇的領導品牌。劇場為傳統戲曲、有限的西方古典戲劇到實驗小劇場等；漫畫則有民國式、東洋式漫畫，再到世界揚名的如蔡志忠、幾米、鄭問；最後，電影集各種藝術大成，從早期國策電影、台語片、到瓊瑤愛情文藝片、功夫武俠片等。

焦雄屏說，21世紀過了四分之一的時候，現在回看上個世紀末精彩的30年，看到了表演工作坊劇作笑中帶淚的時代感傷、侯孝賢電影裡台灣的文化過往、楊德昌電影裡台灣的都會現在，享受著兩廳院天天提供的藝術精粹，走遍世界有華人的地方就飄揚著台灣創作者的歌聲，「我們以台灣文化為榮」。

「其實不只文化，台灣各行各業總是充滿了奇蹟。」焦雄屏說， 台灣文化真正的「黃金時代」不僅體現在藝術的光芒，更是文學、美術、音樂、舞蹈與電影等各種創作形式交織共鳴的壯麗浪潮。此時此刻，我們期待在新的紛爭和變動中，可以啟迪大家思考和反省的原動力，再創一個我們可以引以為榮的輝煌文化。