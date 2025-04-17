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北市府8樓廁所內有攝狼！ 教育局啟動內部調查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
教育局副局長陳素慧今早受訪說明案件。圖／台北市教育局提供
教育局副局長陳素慧今早受訪說明案件。圖／台北市教育局提供

台北市府大樓昨天下午發生偷拍事件，教育局昨晚接獲人員反映，目前啟動內部調查。教育局副局長陳素慧今早受訪說明，若調查屬實，行為人會依法終止契約，同時也會加強廁所側邊、門口隔板延伸，並且提高見警率。

陳素慧回應，昨天在教育局8樓偷拍事件，教育局非常遺憾，市府對於偷拍事件零容忍，絕對不會再發生。針對案件除了晚間用局處一封信安撫每位同仁，今天早上主動開會研議相關後續精進措施，包括已經啟動調查，因為教育局有常設的委員會，會由委員會當中調查小組，保全昨天證據，盡速完成調查。

陳素慧說，那如果調查屬實，行為人會依照勞基法盡速終止相關契約，而昨天已經第一時間將行為人依法隔離，兩位都沒有今天到班，請假狀態。

陳素慧說，今天早上討論過後會有幾項精進措施，畢竟有同仁真的心情不安，所以主動邀請心理師團體協商，團體諮商，邀請需要同仁一起團體諮商，個別人員覺得團體諮商不方便，市府會有員工協談室提供預約。

硬體環境部分，陳素慧說，發現廁間側邊、門口隔板還是有空隙，會加隔板到地面，另外為了提高見警率，會跟公管中心加強巡邏提高見警率。

另外，廁所間的反針孔偵測，也會再次加強，本來每周都會巡檢廁間，也會加強密度，另外就是在針對市府人員部分，加強性平研習，提高性平意識。

媒體追問當下被害人會發生的情形？犯案是不是為任職不到一周的工讀生？被害人幾位？陳素慧說，細節不方便對外透露，這目前啟動調查，刑事啟動調查。

偷拍

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