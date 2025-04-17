竹市代理教師敘薪 比照專任師

桃園市、新竹縣政府相繼宣布實施代理教師年資提敘，比照專任教師敘薪，新竹市不少民代憂心在地優秀教師將外流到桃市、竹縣；竹市府昨開記者會宣布，將全面提敘各級學校代理教師的職前年資至最高年功薪，並追溯至113學年度起，經費6千萬元。

憲法法庭去年宣判代理教師不採計職前年資違憲，桃園市、新竹縣率先因應替代理老師「加薪」。新竹市代理市長邱臣遠說，竹市代理教師413名，長期面臨同工不同酬、年資無法累積等困境，市府經籌措財源並參考外縣市經驗，是第3個將代理教師職前年資提敘至最高年功薪的地方政府。

竹市府教育處長林立生也說明，新竹市政府提敘代理教師職前年資至最高年功薪，比照正式專任教師敘薪，原本學士最高本薪為450薪點、4萬650元，調整後最高年功薪為625薪點、5萬2540元。

碩士最高本薪原本525薪點、4萬6590元，調整後增至650薪點、5萬4020元、博士原本550薪點、4萬8080元，調整後680薪點、5萬5510元，希望吸引更多優秀人才投身教育第一線。

此外，教育部近日預告「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，第16條明定具合格教師資格的代理教師可比照專任教師敘薪級，預計於今年8月1日完成修訂上路。