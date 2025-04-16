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奧運出借場館結緣 法國勒瓦盧瓦市與台簽教育協議

中央社／ 台北16日電

法國勒瓦盧瓦市（Levallois）在2024年奧運、帕運期間，無償出借場館給台灣選手練習，雙方結下緣份，今天在台灣簽下教育合作協議，開展語言教學等領域的互惠合作。

教育部的邀請下，勒瓦盧瓦市市長杜馬（AgnèsPottier-Dumas，另譯杜瑪）於本月15日到19日期間訪台，今天在教育部簽署教育合作協議。

根據教育部提供的資訊，勒瓦盧瓦市為2024年巴黎奧運暨帕運籌備委員會正式劃定行政區域之一，在奧運、帕運期間，無償出借市內的柔道，拳擊，羽球及桌球場館供台灣選手使用，並全力提供人力、物力、行政支援及物資調度。

教育部長鄭英耀去年赴法國訪視選手訓練情形時，當面感謝勒瓦盧瓦市的大力幫忙，並允諾自2025年起，提供為期5年，每年10名台灣獎學金、20名華語獎學金名額，讓勒瓦盧瓦市學子來台學習。

後續在外交單位的努力下，順利邀請杜馬來台，今天完成簽署教育協議。鄭英耀致詞時提到，台灣擁有全球最精良的華語教學課程，大學校院也開設各領域優質的高等教育雙語課程，期盼未來每年都有來自勒瓦盧瓦市的青年學子來台，促進台法教育交流。

杜馬一行人在教育部安排下，陸續參訪台灣多所中小學，也將拜會國家圖書館、台北市政府、新北市政府，進一步深化雙方交流。

巴黎奧運 教育部

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