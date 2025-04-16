聽新聞
0:00 / 0:00
多益聽力與閱讀測驗報名費 10月調漲至1800元
近年許多學生為繳交學習歷程檔案，考英文檢定為備審資料加值，TOEIC台灣區總代理忠欣股份有限公司今日表示，今年10月起聽力與閱讀測驗報名費將從現行的1700元調整為新台幣1800元。忠欣公司指出，今年4月份的測驗場次均已滿額，不再接受報名，建議有考試需求者儘早完成報名程序，以確保應考機會。
教育部配合108課綱推動學習歷程檔案制度，許多學生選擇考語言檢定為檔案加值，以利大學申請入學，忠欣公司甚至舉辦高中職專場，提供高中職學生報考優惠。不過，忠欣公司今日發布新聞稿表示，因應整體考務營運成本調整，自2025年10月起，TOEIC聽力與閱讀測驗報名費將調整為新台幣1800元，該項調整適用於10月份（含）以後測驗場次。忠欣公司表示，此舉旨在維持考場品質與服務穩定，並持續提供符合國際標準的英語能力測驗。
而上一次多益調漲報名費，則是在2022年9月，當時聽力與閱讀測驗從1600元調漲到現行的1700元。
忠欣公司指出，2025年下半年度TOEIC測驗仍將維持每月開放、遍及全台的安排，考生可依個人規劃選擇適合的場次報考。需注意的是，2025年4月份的測驗場次均已滿額，不再接受報名。忠欣提醒考生，隨著報名人數增加，建議有考試需求者儘早完成報名程序，以確保應考機會。
忠欣公司表示，為協助考生提升應考準備，即日起報名TOEIC測驗的考生，可享有官方出版書籍的專案加購價格，包含官方全真試題與備考指南等實用教材。同時，完成報名繳費的考生均可獲得「TOEIC官方線上模擬測驗」，該模擬考由美國ETS開發，題型設計與正式測驗相同，有助考生提前熟悉作答流程與時間分配。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言