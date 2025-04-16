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新北部落大學開學了！侯友宜攜手南島大使共推原民知識

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市原住民族部落大學今舉行2025年度開學典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市原住民族部落大學今舉行2025年度開學典禮。記者劉懿萱／攝影

新北市原住民族部落大學今舉行2025年度開學典禮，適逢新北部落大學成立20周年，今年規畫45門多元課程，遍及新北市17個行政區，將於4月起陸續開課，歡迎市民及族人報名參加。新北市長侯友宜說，新北部落大學將持續推動跨族群、跨世代且跨國界的文化課程，深化台灣多元文化教育。

新北部落大學20年來致力推動文化多樣性、教育發展與社會共融，已開設千堂課程。今年以「南島交匯—跨越20，文化永續」為主題，開設原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大領域、45門課程，遍及新北市17個行政區，將於4月起陸續開課。

開學典禮由來自友邦帛琉共和國的在台留學生，以傳統歌舞揭開序幕，展現南島語族豐富多元的文化魅力，為部落大學20周年獻上最誠摯祝福，深化國際間文化交流與連結。侯友宜以部落大學校長身分出席，體驗南島共同技藝月桃葉編織，侯友宜率先完成作品編織收尾，並協助各南島大使及代表，攜手完成意義非凡的見證儀式，並頒發聘書予講師，感謝講師們長年在教育崗位上的付出與堅持。

侯友宜說，新北部落大學將持續推動跨族群、跨世代且跨國界的文化課程，深化台灣多元文化教育，也與國際南島語族建立合作，拓展文化交流網絡，打造兼具傳承與創新的學習場域，讓文化薪火在都市中延續，邁向永續發展的願景。

新北市原民局表示，新北部落大學成立20年來已成為都市原住民族重要文化學習據點，背後關鍵在一群長期投入教學的講師。其中傳統織藝講師田元慧，自姊姊田玉珍開課擔任部大教師後也一同加入教學行列，以月桃葉編織重現記憶中vuvu（祖母）勤勞的雙手，堅持用初學者的語言教學，讓傳統融入生活；而講師張瓊方則透過生活化課程，曾有位從小在都市長大的學員，返鄉向祖父母用族語問候時，讓長輩聽得感動落淚，成為她教學最大動力。

新北市長侯友宜協助馬紹爾群島大使卡蒂爾（左二，白衣者）體驗月桂葉編織。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜協助馬紹爾群島大使卡蒂爾（左二，白衣者）體驗月桂葉編織。記者劉懿萱／攝影
友邦帛琉共和國的在台留學生，以傳統歌舞揭開序幕。記者劉懿萱／攝影
友邦帛琉共和國的在台留學生，以傳統歌舞揭開序幕。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 原住民族

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