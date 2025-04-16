跟桃園、竹縣搶老師 竹市代理教師年資比照正式教師

新竹市共有413位代理教師，因在各校漂泊，年資不能累積也無法調薪，新竹市政府今天宣布，將挹注6千萬全面提敘各級學校代理教師的職前年資至最高年功薪，以學士最高本薪450薪點、4萬650元計算，最高可調至625薪點、5萬2540元，薪資將提高1萬1890元。

桃園市去年11月率先宣布，代理教師年資提敘，追溯自去年8月實施；新竹縣今年4月也宣布，113學年度起，縣內代理教師具有代理類、科別合格教師資格者，得依其學歷與年資，比照專任教師敘薪，讓不少民代憂心新竹市優秀教師將外流至桃園市、新竹縣。

新竹市代理市長邱臣遠今宣布，憲法法庭去年宣判代理教師不採計職前年資違憲，合格代理教師職前年資提敘，應獲與專任教師同等待遇，為留住優秀教育人才，今天起將全面提敘各級學校代理教師的職前年資至最高年功薪，改善代理教師薪資結構，並追溯自113學年度8月1日起。

邱臣遠指出，新竹市共有413位代理教師，長期以來面臨「同工不同酬」、「權益受損」及「年資無法累積」等不公平待遇，新竹市政府去年起積極籌措財源，並參考其他縣市的辦理經驗，如今新竹市正式成為繼桃園市與新竹縣之後，全國第3個將代理教師職前年資提敘至最高年功薪的地方政府。

新竹市教育處長林立生表示，新竹市政府提敘代理教師職前年資至最高年功薪，比照正式專任教師敘薪，原本學士最高本薪為450薪點、4萬650元，調整後最高年功薪為625薪點、5萬2540元；碩士原本525薪點、4萬6590元，調整後650薪點、5萬4020元、博士原本550薪點、4萬8080元，調整後680薪點、5萬5510元。

林立生表示，市府將全面普查各級學校代理教師之實際需求，並評估以提高年功薪方式作為最有力的保障措施，確保代理教師的權益不被忽視。同時，市府也將挹注近6千萬市款，改善代理教師薪資結構，期望透過更完善的制度，吸引更多優秀人才投身教育第一線。