資安人才培育計畫 15門課程模組逾2萬人次參與
教育部參加2025年台灣資安大會，呈現大學推動資安課程、產學合作及國際競賽成果。其中台科大等多校合作的實務人才培育計畫，已發展出15門課程模組，全國超過2萬人次參與。
台灣資安大會於本月15日到17日在台北南港展覽2館登場，大會主題為TEAM CYBERSECURITY，邀請眾多廠商、公家單位布展，一同展現台灣的資安實力。
教育部今天發布新聞稿，介紹「先進資通安全實務人才培育計畫」參與台灣資安大會，展現近年的教學、研發成果。這項計畫由台灣科技大學結合陽明交通大學、東吳大學、崑山科技大學、輔仁大學、中興大學、長庚大學等校教師，並已推廣到全國大專校院，融入金融科技、雲端安全、智慧製造等各種課程中。
除了大專，教育部也建立高中資安師資培訓機制，協助更多高中教師投入資安領域，進而向下扎根。另外，也透過暑期課程、實務導師制度、國際研習營等活動，協助學生累積實作經驗，並鼓勵參與國際競賽，台灣師生就曾在2023年的DEFCON CTF（世界駭客競賽）奪下世界第3名佳績。
教育部表示，資通訊技術不斷發展，網際網路傳遞資訊及於雲端整合訊息等數位化趨勢，資訊安全日益重要。將繼續與業界合作，擴展更多元的資安教育內容，提升教師專業素養，為資安領域培植優秀的人才。
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