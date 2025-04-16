多益聽力閱讀測驗報名費 10月起調漲為1800元
多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司今天公告下半年測驗時程，並宣布10月起因營運成本考量，聽力與閱讀測驗報名費將調整為新台幣1800元。
忠欣公司今天發布新聞稿指出，調漲是為因應整體考務營運成本，維持考場品質與服務穩定，並持續提供符合國際標準的英語能力測驗。多益聽力與閱讀測驗報名費將調整為1800元（現為1700元），適用於10月份以後測驗場次（包含10月份）。
今年下半年度的測驗，仍維持每月開放，但4月份的場次已經滿額，不再接受報名。忠欣公司提醒，近年多益報名人數增加，有升學、求職等需求的考生，建議儘早完成報名程序，才能確保應考機會。
為協助考生準備應考，完成報名繳費後可獲得「TOEIC官方線上模擬測驗」。這項測驗由美國教育測驗服務社（ETS）開發，題型設計與正式測驗相同，可幫助考生提前熟悉作答流程與時間分配。
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