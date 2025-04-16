快訊

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

高雄境管男棄保逃至廈門 14年後成外國博士入境星國遭遣返

聽新聞
0:00 / 0:00

稱錄取者「品質不佳」停辦教甄 教團斥花縣府逃避責任

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
花蓮縣政府昨日突公告，將暫緩辦理114年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額。本報資料照片
花蓮縣政府昨日突公告，將暫緩辦理114年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額。本報資料照片

花蓮縣政府昨日突公告，將暫緩辦理114年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額，原因在於過去5年透過聯合甄選錄取的正式教師「教學品質不佳」。全國代理暨代課教師產業工會批評，縣府是否刻意逃避穩定開缺的責任，進而合理化壓縮正式職缺、轉向倚賴代理人力。

代理教師工會表示，花蓮縣自實施聯合甄選以來，5年共錄取約300名國中小正式教師，如今突然喊停，不僅打亂原本準備應考的師資生與教師生涯規劃，更令人質疑縣府是否刻意逃避穩定開缺的責任。呼籲教育部不應僅止於政策倡議，更應具體督責花蓮縣等縣市地方政府，確保每年辦理教師甄試穩定開缺、落實師資專業化與職涯保障，避免以「品質不佳」等理由隨意停辦教師甄試，影響考生權利，以及壓縮公立教育體系的人力編制。

代理教師工會也提到，花蓮縣層在111與112年度配合雙語政策，將英文列為所有學科甄選項目，英文科占比高達50%與25%，引發爭議。既然是由縣府設計考科比重、制定錄取機制，如今卻將責任全推給教師，這樣的做法不但卸責，更是對第一線教育工作者的羞辱。

代理教師工會呼籲，地方教師甄試教甄應避免大量集中開缺，教育部更應履行去年承諾主導區域聯合教甄，確保地方政府每年辦理教師甄試穩定開缺，監督合理的考科、甄選方式、考試時間、申訴機制等，建立教育人才制度穩定且有品質的取才途徑。

代理教師 教育部 花蓮縣政府 英文科

延伸閱讀

花蓮和平溪口小燕鷗繁殖熱點 台泥組巡守隊

藍營告發花蓮罷傅團體偽造文書 綠營籲勿混淆視聽

凍漲33年！特教加給調升1000元 教育部月底送行政院

杜絕廢棄物非法棄置 花蓮縣擬設電子智慧圍籬

相關新聞

課審會委員審查會 國民黨團換人

近日有教師代表質疑，負責審查課審委員的「審查會議」遲未召開，質疑是行政院與教育部刻意延宕，但本報掌握，由黨團推舉的課審會...

稱錄取者「品質不佳」停辦教甄 教團斥花縣府逃避責任

花蓮縣政府昨日突公告，將暫緩辦理114年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額，原因...

私幼被夾殺恐十年內絕跡？業者盼鬆綁學費回歸市場機制

過去幼兒園都以私立業者為主，近年受公共化幼兒園、準公共政策等影響，私立幼兒園漸成小眾。如今私幼面臨少子化、準公幼夾擊、學費調漲困難及師資難覓等多重經營關卡，未來10年數量恐怕再探底？

課審會委員 迄未召開審查會

一○八課綱上路五年多，下一波課綱會如何調整，備受關注。不過負責審查課審委員的「審查會議」近期卻因黨團推舉的課審會委員名單...

挹注特教資源 台中拚增班增師資

台中市身心障礙生數量成長迅速，去年底已近1.6萬人，特教師只有約1500人，多名民代昨質詢憂心特教資源不足。教育局表示，...

青年發聲、課堂行動 台南實踐公民教育新模式用論壇比高下

為鼓勵學生運用課堂知識，呼應新課綱的自主互動共好理念，引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，以做為施政參考，台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。