稱錄取者「品質不佳」停辦教甄 教團斥花縣府逃避責任

花蓮縣政府昨日突公告，將暫緩辦理114年度國中小普通班正式教師聯合甄選作業，改由各校自行辦理代理教師甄試以補足缺額，原因在於過去5年透過聯合甄選錄取的正式教師「教學品質不佳」。全國代理暨代課教師產業工會批評，縣府是否刻意逃避穩定開缺的責任，進而合理化壓縮正式職缺、轉向倚賴代理人力。

代理教師工會表示，花蓮縣自實施聯合甄選以來，5年共錄取約300名國中小正式教師，如今突然喊停，不僅打亂原本準備應考的師資生與教師生涯規劃，更令人質疑縣府是否刻意逃避穩定開缺的責任。呼籲教育部不應僅止於政策倡議，更應具體督責花蓮縣等縣市地方政府，確保每年辦理教師甄試穩定開缺、落實師資專業化與職涯保障，避免以「品質不佳」等理由隨意停辦教師甄試，影響考生權利，以及壓縮公立教育體系的人力編制。

代理教師工會也提到，花蓮縣層在111與112年度配合雙語政策，將英文列為所有學科甄選項目，英文科占比高達50%與25%，引發爭議。既然是由縣府設計考科比重、制定錄取機制，如今卻將責任全推給教師，這樣的做法不但卸責，更是對第一線教育工作者的羞辱。

代理教師工會呼籲，地方教師甄試教甄應避免大量集中開缺，教育部更應履行去年承諾主導區域聯合教甄，確保地方政府每年辦理教師甄試穩定開缺，監督合理的考科、甄選方式、考試時間、申訴機制等，建立教育人才制度穩定且有品質的取才途徑。