課審會委員審查會 國民黨團換人

近日有教師代表質疑，負責審查課審委員的「審查會議」遲未召開，質疑是行政院與教育部刻意延宕，但本報掌握，由黨團推舉的課審會委員審查會近日因人員異動，會議才遲未召開。但教育界也評析，日前教育部已定調不會有118課綱，僅會針對現有課綱微調，若國教院就能執行，到時候也不必送課審會處理。

負責審議中小學課綱的課審會審議大會共48人，部分委員任期於去年底屆滿，負責審議、決定課審會委員的審查委員會代表由立院黨團推舉，藍營推薦人包括北一女教師區桂芝、中華語文教育促進協會秘書長段心儀等人，但近日傳出國民黨團欲換人。

段心儀證實，關注教改的前政大教授周祝瑛因家務婉辭審查委員職務，由黨團推舉前政大教授周惠民接任。日前也詢問黨團怎麼還沒開會，教育部則說是因黨團換人才讓會議延宕，目前不知會拖到何時才開會。

教育部說明最新進度，國民黨團於今年3月函請行政院欲更換推舉的課審會委員審查會，行政院已於3月25號通函教育部更換後的名單。教育部將公開徵求課審會非政府代表委員，徵求結束交由審查會審查，過半數同意再送行政院聘任。

審查會屆時將審議課審會非政府代表委員，但審查會由藍綠各推七席可說平分秋色。學界人士對此指出，屆時雙邊恐很難妥協，但教育部日前已定調不會有118課綱，僅針對現行課綱微調融入資訊素養、ＡＩ等議題，如果微調幅度不大，則根本不需要進入課審會，因此不滿審查人或審查人決定的人選，不要動到課綱即可。

全教總理事長侯俊良也表示，若僅是微調、略修正則不須提報課審會，則不會經手新一批的委員，國教院各科輔導團應可執行微調，端看究竟要動到什麼程度，送課審會的機會不大。