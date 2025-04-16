挹注特教資源 台中拚增班增師資

台中市身心障礙生數量成長迅速，去年底已近1.6萬人，特教師只有約1500人，多名民代昨質詢憂心特教資源不足。教育局表示，當前任務是降低師生比，去年增加42班、67名教師，目標2028年再增加81班，達成國小師生比1比7.8、國中1比8、高中1比13.6。

台中市政府昨議會專案報告，教育局指出，去年度學前到高中階段的身心障礙學生數為1萬5963人，班級包含巡迴輔導、分散式資源班與集中式特教班共689班，身心障礙類特教師1565人；集中式特教班師生比為1比4到1比5之間，其他類型班級師生比在1比8到1比15之間。

由於特教學生數量持續成長，議員陳文政質詢說，特教生比例增加是台灣進步的結果，更多家長願意讓孩子做鑑定，正視教育問題，但也凸顯出特教資源不足，議員吳瓊華、陳雅惠、朱暖英、張廖乃綸等人也盼市府有具體對策，增加特教師、班級與設備等資源，也要求關心特教師心理壓力。

教育局長蔣偉民說，台中2021年起為降低特教師生比，逐年增加班級與教師，去年新成立42班、招聘67名教師，都創10年來最高紀錄，不過師生比仍排在六都第四、第五左右；預計2028年再增81班，讓師生比全面達到中央建議水準，也會分析學生分布盤點優先增班地區。

蔣偉民也提到，2023年起推動特教教師與普通班教師合作諮詢、教學，目前在6所小學試辦，預計今年普及到全市，也持續補助無障礙設施、教具輔具等。

議員陳淑華則質疑，近年教育預算比例逐年降低，尤其特教經費多是中央補助，總預算遭凍刪有無影響？蔣偉民回應，近年教育經費占整體預算近4成，是各局處第一，其中特教預算超過30億元，總預算凍刪未包含特教。桃園市113學年度身心障礙學生人數也有1萬4459名，約占全體學生5％。

桃園市教育局連年替身障班級增班，113學年度增設45班，114學年度預計增設46班，師生比方面，目標117學年度達到國小1比10、國中1比8、高中1比15。