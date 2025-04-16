課審會委員 迄未召開審查會

一○八課綱上路五年多，下一波課綱會如何調整，備受關注。不過負責審查課審委員的「審查會議」近期卻因黨團推舉的課審會委員名單異動，導致會議遲未召開。教育界則分析，教育部已定調不會有一一八課綱，僅會微調現有課綱，要送課審會審議的機會應不大。

負責審議中小學課綱的課審會審議大會共四十八人，部分委員任期去年底屆滿，負責審議、決定課審會委員的審查委員會代表由立院黨團推舉，藍營推薦人包括北一女教師區桂芝、中華語文教育促進協會秘書長段心儀等人，但近日傳出國民黨團欲換人。段心儀證實，政大前教授周祝瑛婉辭職務，改推舉政大前教授周惠民。

學界人士認為，教育部日前已定調不會有一一八課綱，僅針對現行課綱微調融入資訊素養、ＡＩ等議題，如果微調幅度不大，大概不需要進入課審會，因此若對人選有意見，屆時不要動到課綱即可。全教總理事長侯俊良也認為，若僅是微調、略修正，就不須提報課審會，也不會經手新一批的委員。

教育部表示，後續將公開徵求課審會非政府代表委員，徵求結束交由審查會審查，過半數同意再送行政院聘任。