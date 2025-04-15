青年發聲、課堂行動 台南實踐公民教育新模式用論壇比高下

為鼓勵學生運用課堂知識，呼應新課綱的自主互動共好理念，引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，以做為施政參考，台南市舉辦青年倡議論壇。9校17隊66名高中學生經過7個月培訓及蒐集資料，共9隊通過初選，今天在成大對決。家齊高中的「大台南公車與Youbike的動態整合」在「宜居組」勝出，拿下第1名。

教育局長鄭新輝表示，青年倡議論壇邁入第3屆，去年10月召募，之後規畫2次培訓工作坊及3次線上專家諮詢，邀請成大及南大教授授課及協助，參賽學生從校訂必修、探究與實作、專題實作、自主學習等課程成果出發，並連結相關部門，提升課程的深度，增廣學生的視野。

參賽主題有「宜居台南」、「萬象台南」、「永續台南」，「宜居台南」的提案有公車與Youbike的整合、都市計畫重新分區的可能、垃圾車清運的改善、自行車安全提升等。「萬象台南」是大眾運輸與觀光、人權博物館等。「永續台南」則是電動機車、綠屋頂、路樹保護等。

其中，台南女中蔡宜庭因為騎腳踏車上學，期望行車安全可以更為周全；南女中郭玉歆分析垃圾車清運的時間及方式，藉此改善交通擁塞及促進資源回收。家齊高中葉玟儀希望整合各單位，建立公車轉乘更容易查詢的平台或APP。

南女中李昕縈認為調整交通動線能促進觀光產業，且應增加雙語導覽及更多文化行程。大灣高中何品萱認為台南的人權理念領先全國，可以扎根幼兒的人權體驗活動。對於城市的面貌及功能，德光高中吳蕎齊以電信資料分析各區人口的變化，因應個別發展規畫教育醫療等設施。

南女中林宥欣、徐煒昕站在綠化的立場，建議市府在綠屋頂及種植路樹能有更多配套，修改法規並加入防災功能。新豐高中李宇諳關注電動車及替代能源，期盼建立能源產業鏈，讓台南成為人文科技兼具的城市。

前3名可獲得5千至2萬元禮券，決選結果宜居組第1名家齊高中「大台南公車與Youbike的動態整合」、第2名德光高中「以電信信令人口統計資料分析臺南市都市計劃使用分區的合理性」、第3名台南女中「垃圾車清運的規劃與改善」、台南女中「府城自行車安全提升」。萬象組前3名依序為大灣高中「小小歷史家，大大人權夢」、台南女中「大眾運輸與觀光改善」。永續組前3名為台南女中「綠植與建築的共存-綠屋頂」、台南女中「路樹保護」、新豐高中「生活新動能-電動機車再出發」。