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特教生數量持續上升 台中去年增42班67師10年來最多

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
市議員陳淑華質疑，台中市教育經費逐年降低，其中特教經費多由中央補助，恐受總預算凍刪影響。圖／陳淑華辦公室提供
市議員陳淑華質疑，台中市教育經費逐年降低，其中特教經費多由中央補助，恐受總預算凍刪影響。圖／陳淑華辦公室提供

台中市特教生數量成長迅速，截至去年底已將近1.6萬人，特教教師卻只有約1500人。教育局表示，當前任務是降低師生比，去年增加42班、67名教師，都是10年來最多，目標2028年再增加81班，達成國小師生比1比7.8、國中1比8、高中1比13.6。

市政府今天赴議會專案報告特教生數量與因應作為，教育局指出，去年度學前到高中階段的身心障礙學生數量為1萬5963人，班級包含巡迴輔導、分散式資源班與集中式特教班共689班，身心障礙類特教師1565人；除了集中式特教班師生比為1比4到1比5之間，其他類型班級師生比在1比8到1比15之間。

國民黨籍議員陳文政指出，特教生比例增加是台灣進步的結果，更多家長願意讓孩子做鑑定，正視教育問題，也凸顯出特教資源不足；國民黨籍議員吳瓊華問，目前師生比如何，有無具體政策？民進黨籍議員陳雅惠表示，烏日、大里、沙鹿等地特教生持續增長，學校能否增班？

教育局長蔣偉民說，台中2021年起為了降低師生比，逐年增加班級與教師，去年新成立42班、招聘67名教師，都創下10年來最高紀錄，不過師生比仍只排在六都第四、第五左右，與台北市相近；預計2028年再增81班，讓師生比全面達到中央建議水準，也會分析學生分布盤點優先增班地區。

國民黨籍議員朱暖英詢問，除了增加教師和班級，是否有其他方式，比如改善教員薪資或設備；國民黨籍議員張廖乃綸表示，特教老師工作負擔與心理壓力大，教育局應盡力協助；民進黨籍議員陳淑華質疑，近年教育預算比例逐年降低，尤其特教經費多是中央補助，總預算預算遭凍刪有無影響？

蔣偉民表示，2023年起推動特教教師與普通班教師合作諮詢、教學，目前在6所小學試辦，預計今年普及到全市，也持續補助無障礙設施、教具輔具等；近年教育經費占整體預算近4成，是各局處第一，其中特教預算超過30億元，比例符合中央規範，至於總預算凍刪，並未包含特教。

市議員吳瓊華詢問，台中市目前特教師生比如何，是否有具體策略提升教學品質？記者陳敬丰／攝影
市議員吳瓊華詢問，台中市目前特教師生比如何，是否有具體策略提升教學品質？記者陳敬丰／攝影
台中市教育局長蔣偉民表示，去年增設42個特教班、招聘67名特教教師，都是近10年新高，預計2028年再新增81班。記者陳敬丰／攝影
台中市教育局長蔣偉民表示，去年增設42個特教班、招聘67名特教教師，都是近10年新高，預計2028年再新增81班。記者陳敬丰／攝影

教師 教育局 議員

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