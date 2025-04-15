改變孩子的視界 世界和平會好讀閱讀班校園回響

世界和平會秉持「照顧好一個孩子，社會就多一個希望人生」的宗旨，已連續4年與聯合報《好讀》周報合作推動「世界和平會──好讀閱讀培力教育計畫」。該計畫由和平會資助1學年的《好讀》周報，提供給各縣市國中小學申請，期望透過讀報擴展學生的國際視野與生活經驗，深化思考的廣度與深度，培養學生終身受用的能力。以下是摘自今年初多所受助學校的回響。

●無私…資源得以流傳 體會…持續愛的循環

陳義禮（嘉義縣六嘉國中校長）

在當今AI崛起，數位化快速發展的時代，閱讀的價值仍然無法被取代。透過貴會贈送的報紙，學生不僅能夠拓展知識視野，還能提升思考能力及創造力。這些報紙如同一扇窗，讓孩子們看見更廣闊的世界，激發他們對知識的渴望。許多學生在閱讀報紙，討論內容中分享彼此的看法。這種閱讀的熱情與探索精神，正是我們教育的宗旨所在。

世界和平會的「好讀閱讀培力教育計畫」不僅僅是物質上的支援，更是精神上的鼓勵。透過這份善舉，學生們深刻體會到社會的關懷與愛。讓他們能了解到，因為有許多無私奉獻的人，才讓這些資源得以流傳，讓愛與善的循環得以持續。這不僅促進同學之間的友愛，更讓他們明白，未來也應該以同樣的心情去回饋社會鄉里，幫助更多需要幫助的人。

●閱讀中拓展視野 學習外關懷世界

陳志勇（宜蘭縣東光國中校長）

「閱讀帶來改變，愛循環永續傳遞」是多麼溫暖且有力量的信念。透過這份珍貴的閱讀資源，孩子們不僅得以提升學習能力，更學會如何將愛心化為行動，把溫暖傳遞給更多需要的人。

我們深信，這份善舉不僅改變學生的學習態度，也深植了關懷世界的核心價值。未來，我們將持續努力，善用這份資源，讓每一位學生都能在閱讀中茁壯成長，為社會帶來更多正向的影響力。

施宜廷（花蓮縣豐濱國中校長）

作為一所偏鄉學校，我們面對著資源匱乏的現實挑戰。然而，感謝貴會提供如此豐富的閱讀材料，讓本校閱讀推動的團隊得以善加運用，這不僅提升了學生的閱讀能力，更讓他們在閱讀中拓展了視野，對社會現象有了更深刻的思考，培養他們的批判性思維和創造力。

●閱讀中找到自己 激發了求知渴望

黃奕學（桃園市平南國中老師）

這次獲得的《好讀周報》非常寶貴，它不僅豐富了學生的課外閱讀，還讓他們能夠接觸到更多關於世界、人生、文化等方面的內容，激發了他們對閱讀的熱愛與求知的渴望。作為班導師，我深深感受到，當孩子們在課後討論報紙上的文章時，他們的眼睛是那麼的亮，他們的心靈也是那麼的開放，這一切的變化，無疑源自於閱讀帶來的力量。

更重要的是，這些閱讀的改變，也在班級內外形成愛的循環。學生們不僅學會了更多的知識，還懂得了如何傳遞愛與關懷，這樣的正向影響，在他們之間不斷延續。感謝世界和平會提供這樣一個平台，讓我們的學生能夠在閱讀的世界裡找到自己，也能將這份愛與學習的力量傳遞給更多人。