改變孩子的契機 世界和平會好讀閱讀班秀成果

年初，全台近35所學校、48個班級的師生紛紛寄來感謝卡與學習單至世界和平會，不僅展現「世界和平會好讀閱讀班」的學習成果，也感謝和平會長期投入資源，幫助弱勢與偏鄉學子。

世界和平會秉持「照顧好一個孩子，社會就多一個希望人生」的宗旨，已連續4年與聯合報《好讀》周報合作推動「世界和平會──好讀閱讀培力教育計畫」。該計畫由和平會資助1學年的《好讀》周報，提供給各縣市國中小學申請，期望透過讀報擴展學生的國際視野與生活經驗，深化思考的廣度與深度，培養學生終身受用的能力。

世界和平會執行長劉炳龍強調，兒少服務的關鍵在於「持續的力量」，感謝各界愛心人士與企業的支持響應，讓「世界和平會──好讀閱讀培力教育計畫」能夠穩健推行。他特別感謝每一位陪伴孩子成長的老師、社工與志工夥伴，引導孩子讀報、思考、討論、書寫，讓閱讀培力服務得以深耕，為孩子提供更多成長養分。和平會始終相信，無論是經濟困難的家庭或偏鄉地區的孩子，都擁有無限的創意與能力，只是缺少多元學習的機會與被看見的舞台，希望透過「世界和平會──好讀閱讀培力教育計畫」，為這些孩子帶來改變的契機，讓他們保有與生俱來的好奇心與學習熱情。

社工督導鄧湘樺表示，仔細閱讀各校閱讀服務班學生的感謝卡，可以深刻感受到孩子們如何透過「閱讀」獲得成長與改變。許多原本沒有閱讀新聞習慣的學生，因為這項計畫開始接觸報紙，進一步理解時事，拓展國際視野，甚至增加與同學的對話話題，從而激發對閱讀的興趣，期待每次報紙送達的時刻。

此外，許多孩子在感謝卡中分享自己喜愛的版面與印象深刻的報導。例如，有學生特別喜歡「圖擊隊」單元，因為可以看到其他人的答案；有人因閱讀〈敘利亞變天〉，才意識到戰爭的殘酷；也有人在閱讀〈用綁帶固定房子〉時，認為這是一項防範颶風的創新解方；更有學生在〈雪地求生50天〉的報導中，體會到極地生存的艱辛與挑戰。

孩子們對於讀報的熱情與反思，讓人感動不已，甚至還有正值青春年華的學生在感謝卡中寫下：「不要放棄學習新的知識」，展現出主動求知的態度。鄧湘樺肯定，這段時間持續的讀報，已讓孩子們養成穩定的閱讀習慣，並在閱讀過程中學習整理訊息、激發思考，進一步培養表達能力。她表示：「閱讀已經成為他們認識世界的一扇窗。」

世界和平會期望，透過「好讀閱讀培力教育計畫」，能夠讓更多孩子在閱讀中茁壯成長，拓展視野，建立自信，並以知識為基礎迎向未來的挑戰。閱讀不僅是獲取資訊的途徑，更是孩子們開啟未來無限可能的關鍵。

●外一章／閱讀列車 線上讀寫 多元學習 深入偏鄉

和平會長期推動閱讀與寫作教育，除了與聯合報《好讀》周報合作推動「好讀閱讀培力教育計畫」之外，多年來持續舉辦寒暑假的「閱讀營隊」，學期間透過「閱讀列車」深入偏鄉小校，更設立「線上讀寫課」，為無法上實體課的孩子提供學習機會。透過多元學習模式，提升孩子的語文素養、思考能力與表達技巧，並鼓勵他們透過閱讀改變人生。

和平會表示，透過多樣化的閱讀活動，引導孩子體驗閱讀的樂趣，增強感受力，享受閱讀與寫作的成就感，並見證自身的成長與進步。這些活動不僅豐富了孩子們的課外學習經驗，也幫助他們在閱讀與寫作的過程中探索自我，進而拓展對世界的理解與視野，培養獨立思考與表達能力。和平會期望，孩子能夠在這些學習歷程中，發掘閱讀的價值，並為未來奠定更扎實的基礎。