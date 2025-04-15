鼓勵特教助理員留任 國教署加碼4年30億

教育部國教署為降低特殊教育助理人員流動率並鼓勵人才久任，除每年補助各縣市進用助理員經費約7億元外，自113學年度起更加碼核定4年30億元，增加月薪制學生助理員共1600名，以提升服務品質及穩定人力。

國教署每年依各縣市身障學生人數及申請，核定補助各縣市特殊教育助理人員經費，在112學年度以前縣市依學生需求提供時薪或月薪制助理員，每年約1萬餘人，其中以時薪制助理員為主，另自113學年度起依「提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理員服務品質計畫」，加碼4年30億元提供縣市共1600名月薪制學生助理員，113學年度已核定400名，114至116學年度每年再增400名，以穩定特殊教育人力。

此外，國教署已於113年修正並頒布相關要點，保障月薪制助理員薪資由3萬1725元至3萬7800元，並比照「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」標準支給年終工作獎金，依其考核成績晉薪。時薪制助理員薪資依勞基法基本工資支給，如具身心障礙者服務人員資格則以基本工資1.2倍支給，如服務達800小時以上，依累計服務時數加成5至20%久任晉薪。

在成大南工服務的全國首梯月薪制學生助理員侯小姐表示，月薪制薪資相對穩定且有晉薪與休假制度，權益更有保障，增加留任意願。校長黃耀寬也表示，提升助理員勞動條件及待遇，有助於對學生的持續性支持。

新竹特殊教育學校的教師助理員朱小姐表示，平時都是照護障礙程度較重的特教生，特教助理員的工作繁重，心理壓力非同一般，薪資結構合理更能穩定人力。校長賴國誠也表示，調薪前特教助理員的薪資較低，許多學校在徵聘人員上遭遇困難，不易穩定人力，國教署這次除薪資調增外，也增加月薪與時薪制人員的考核及久任晉薪機制，有助於提升特教服務品質及人力穩定。

國教署表示，提升特殊教育助理人員薪資水平，保障其生活品質及提高工作意願，並建立依工作表現、在職訓練及服務年資的晉薪機制，有助於特教人員留才久任，創造學校、特教人員及學生的三贏局面。