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新北、新竹AI師培育 打造永續教育生態

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北地方輔導團國語文領域分團葉書廷老師分享輔導團在全市教師AI應用推廣。記者李定宇／攝影
新北地方輔導團國語文領域分團葉書廷老師分享輔導團在全市教師AI應用推廣。記者李定宇／攝影

為迎接AI時代，新北市教育局與新竹市教育處攜手舉辦「擁抱科技AI智慧學習-未來學習關鍵力」工作坊，並共同宣布成立「跨縣市AI師培推動中心」。該中心將培訓教師掌握生成式AI教學應用，推動創新教學設計，打造AI-ready校園，促進跨縣市教育資源共享與合作。

新北市教育局長張明文表示，AI師培推動中心由新北市新店國小、崇林國中、錦和高中與新竹市東門國小、關埔國小、光華國中負責推動。雙方將建置AI教學案例資料庫，整合ChatGPT、Microsoft Copilot與Google Gemini等生成式AI工具，協助教師備課與發展創新課程，提升AI素養與教學效能。

工作坊中，新北市數學與語文輔導團教師示範因材網AI小幫手「E度」應用，強化數學解題與語文生成任務設計。智慧學習輔導小組則分享數位學習成效，展示教師如何運用AI提升學生學習歷程分析與多元評量，展現教學科技化成果。

錦和高中校長張純寧指出，跨界合作與AI創新教學能有效引導學生善用科技學習，增強自主學習力。新北市也持續導入AI優化校務流程，像是成績數據分析與學習歷程管理，減少教師行政負擔，讓教師專注於陪伴學生與課程規劃。

新北與新竹將透過AI師培推動中心，共同打造開放、共享、永續的AI教育生態系，並強調數位品德、AI倫理、資訊安全與個資保護，建構兼具人文關懷與科技發展的學習環境，引領台灣教育邁入AI新紀元。

新北地方輔導團國語文領域分團葉書廷老師分享輔導團在全市教師AI應用推廣。記者李定宇／攝影
新北地方輔導團國語文領域分團葉書廷老師分享輔導團在全市教師AI應用推廣。記者李定宇／攝影

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