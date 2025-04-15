台中公托今起可線上報名 家長最多報名2家

少子化海嘯持續襲來，連公立中小學都備感壓力，紛紛在新生報到前積極電訪、甚至家訪爭搶「自由學區」生源，就怕學生報到人數若不足，恐會減班導致教師超額。教師多不願「被超額」，調降生師比能解？

2025-04-15 07:30