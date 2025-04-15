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台中公托今起可線上報名 家長最多報名2家

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市公托共46間，家長今日起可全面線上報名公托，最多報名兩家。圖／台中市府提供
台中市公托共46間，家長今日起可全面線上報名公托，最多報名兩家。圖／台中市府提供

台中市公托共46間，今日起可全面線上報名公托，家長可透過台中市公托報名系統，隨時網路報名，最多2家，不僅可查詢報名進度和候補名單，也能回覆報到意願及瞭解公托資訊。

社會局表示，未滿2歲兒童且父母或監護人一方設籍台中市，家長至公托線上報名系統( https://tcidc.taichung.gov.tw )填寫申請表後，需上傳戶口名簿或最近3個月戶籍謄本，及其他身分別佐證資料。在系統內選擇MyData，可取得「低收入戶及中低收入戶證明」和「身心障礙資格」，直接回傳完成報名，輕鬆上傳資料與申請。

社會局指出，線上報名系統導入數位發展部個人化資料自主運用平台（MyData），簡化報名程序，家長不用再舟車勞頓到公托繳交資料，減輕負擔，享受更智慧便捷的托育服務。

台中市公托共46間，家長今日起可全面線上報名公托，最多報名兩家。圖／台中市府提供
台中市公托共46間，家長今日起可全面線上報名公托，最多報名兩家。圖／台中市府提供

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