基隆市公立、非營利幼兒園招生1700人 可先參觀再登記

基隆市公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心，5月2日、3日辦理招生登記，合計開放1700個招生名額。基市府教育處說，各幼兒園4月21日至25日開放參觀，家長可與幼兒園聯繫，協助家長選擇適合的幼兒園。

教育處今天表示，5月2日上午9時至下午3時，5月3日上午9時至中午12時，辦理114學年度全市44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心心招生登記，招生資訊已陸續寄至幼兒家中，家長也可上基隆市幼兒教保資訊網（https://kids.kl.edu.tw/）查詢相關資訊。

教育處指出，民國108年9月2日至112年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可在登記時間至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記。

低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校的幼兒，都具有優先入園資格。

教育處說，具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，在登記時間前往幼兒園現場登記報名。