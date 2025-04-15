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好事多磨…停招協志工商捐中正大學破局 校方轉捐這個公部門

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
少子化，嘉縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校，6年前主動停招，將價值逾20億元校產捐贈在地中正大學，中正爭取教育部補助未如願，評估接管活化需花逾億元，無力負擔，捐贈破局。圖／聯合報資料照片
少子化，嘉縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校，6年前主動停招，將價值逾20億元校產捐贈在地中正大學，中正爭取教育部補助未如願，評估接管活化需花逾億元，無力負擔，捐贈破局。圖／聯合報資料照片

少子化，嘉縣民雄鄉私立協志高級工商職業學校6年前主動停招，將價值逾20億元校產捐贈在地中正大學，中正爭取教育部補助未如願，評估接管活化需花逾億元，無力負擔，捐贈破局，地方意外錯愕；校方另覓受贈者，協志創辦人何明宗最近拜會縣府，縣府教育處長李美華說，對受贈校產評估中。

協志校友說，創辦人何明宗一生無私奉獻教育，捐校產給中正是為壯大家鄉民雄文教，捐贈如同婚姻，中正大學因部分校舍無使用執照，接管活化經費龐大後悔，有如「悔婚」，讓人遺憾，校產價值超過20億元，中正放棄讓人意外。

縣府教育處長李美華說，協志辦學績優，主動停招，未積欠教職員退休金，與大同技術學院退場積欠教職員不同，協志有權處分校產，何明宗表達捐贈意願，縣府評估中。縣府說，已接管退場的大同技術學校太保校區做為無人機研發二館，協志接管用途經費還需審慎評估。

協志工商創校逾過半世紀，2019年停招，2021年董事會決議將價值逾20億元、6公頃校地無償捐贈國立中正大學，校方原擬規畫做學士後醫的基地、社大及進修部等教學用途，爭取教育部補助落空。

中正說，協志數棟老舊校舍沒建照、使照、結構需補強，評估需1億元，校方向教育部、衛福部、經濟部、縣府爭取資源，單憑學校難負擔龐大費用，與協志雖未達成共識，中正對協志工商教育投入努力，以及創辦人何明宗秉持教育宏觀理想、奉獻無私的精神，表達感謝敬意，期待日後因緣俱足，仍有合作機會。

私校退場校產有2個處理途徑，若學校主動依私校法退場，可捐公或捐其他私校法人、 辦理教育、文化、社福事業財團法人；若是被公部門依私校退場條例勒令退場，校產只能歸公，包括捐給退場基金、中央機關或公立學校，或歸地方政府。教育部說，將透過跨部會平台整合資源，配合國家政策提供長照、幼保及社會住宅需求， 有效運用退場私校財產。

中正大學 停招 教育部 私校

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