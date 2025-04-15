特教職務加給已卅三年未曾調整，教育部昨表示，已和地方政府取得共識，未來特教加給將從現行的一千八百元，調升至兩千八百元，預計本月底前報行政院審議。對此，全教總表示，肯定調升方向，但批評調幅過低且缺乏依據，呼籲制度化調整機制。

相較普通班導師，特教班導師與資源班教師，需額外處理許多行政事務，因此目前特教勤務加給每月有一千八百元，無特教證的代理教師則是六百元。

然而隨著特教學生愈來愈多，特教老師工作壓力大、行政事務多，相較之下，微薄的加給顯得毫無誘因，不少人轉行或改至普通班，這也讓特教師成為教學現場缺教師的重災區。台灣特教工作專業人員協會更曾呼籲，特教加給應該要比照行政加給，調高為五三○○元。

立委郭昱晴昨在立法院教育及文化委員會質詢時表示，特教學生人數已從八萬增加到十萬人，需要被照顧的人數愈來愈多，一千八百元的特教加給卻凍漲卅三年，是各類教師職務加給中最低的。立委陳培瑜也提到，特教加給調升案在某些縣市「卡住」，許多老師關注此事，想知道調升進度如何。

教育部長鄭英耀表示，前陣子確實和部分縣市在溝通，現在地方政府已全力支持，特教職務加給將從一千八百元調整到兩千八百元。國教署長彭富源說，此職務加給月底前會報行政院審議。

全教總特教委員會主委鍾正信認為，特教長年以來資源、設備不足。雖肯定教育部調升特教加給，但調升幅度與期待有落差，教育部調整一千元的數額不知依據為何。他也提到，不只特教加給，導師費、行政加給的調升機制也都應法制化。